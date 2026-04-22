"Главное, чтобы не "Путинленд": Зеленский о возможном переименовании Донбасса в "Донниленд"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не может комментировать диалоги сторон во время мирных переговоров.

Политик заявил, что для него главное, чтобы Донетчина и Луганщина остались украинской землей. Такой ответ он дал, когда журналисты попросили главу государства в чате Офиса президента прокомментировать статью в издании Tne New York Times относительно предложения украинских переговорщиков переименовать подконтрольные Киеву территории Донбасса в "Донниленд", сообщает канал "Новости. LIVE".

Владимир Зеленский отметил, что он не использует других терминов, чем "Донецкая область", "Луганская область", "наш Донбасс", "территория Украины". и этому есть подтверждение.

"Во время моих переговоров других терминов, чем Донецкая область, Луганская область, наш Донбасс, территория Украины, других терминов нет, соответственно есть документы, в которых все это указано. Что касается других названий, я не могу вам комментировать любые диалоги между сторонами. На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область оставалась украинской землей, чтобы не было "Путинленда", — сказал Владимир Зеленский.

Переименование Донбасса в "Донниленд": что известно

21 апреля в известном издании The New York Times появилась статья о том, что украинские чиновники во время неформальных контактов с командой президента Дональда Трампа предлагали переименовать часть Донбасса на "Донниленд", чтобы привлечь внимание Соединенных Штатов к региону. Такую идею рассматривали как способ убедить Вашингтон активнее противодействовать требованиям России в переговорах.

В политических кругах появилась идея неформального названия такой территории — Donnyland, что отсылает к имени президента США Дональда Трампа. Потому что, когда Польша стремилась разместить военную базу США в 2018 году, она представила эту идею как "Форт Трамп". Когда Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Белом доме в прошлом году, они назвали созданное транспортное сообщение "Путем Трампа для международного мира и процветания".

Также Владимир Зеленский заявил, что страх России перед президентом США Дональдом Трампом не может быть гарантией безопасности Украины. Он подчеркнул, что без присутствия партнеров на линии фронта нет механизма сдерживания новой агрессии.