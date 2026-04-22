"Головне, щоб не "Путінленд": Зеленський про можливе перейменування Донбасу на "Донніленд"

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не може коментувати діалоги сторін під час мирних перемовин.

Політик заявив, що для нього головне, аби Донеччина та Луганщина залишилися українською землею. Таку відповідь він дав, коли журналісти попросили главу держави в чаті Офісу президента прокоментувати статтю у виданні Tne New York Times щодо пропозиції українських переговірників перейменувати підконтрольні Києву території Донбасу в "Донніленд", повідомляє канал "Новини. LIVE".

Володимир Зеленський зазначив, що він не використовує інших термінів, аніж "Донецька область", "Луганська область", "наш Донбас", "територія України". і цьому є підтвердження.

"Під час моїх переговорів інших термінів, ніж Донецька область, Луганська область, наш Донбас, територія України, інших термінів немає, відповідно є документи, в яких все це зазначено. Що стосується інших назв, я не можу вам коментувати будь-які діалоги між сторонами. На мій погляд, головне, щоб Донецька область, Луганська область залишалась українською землею, щоб не було "Путінленду", — сказав Володимир Зеленський.

Перейменування Донбасу в "Донніленд": що відомо

21 квітня у відомому виданні The New York Times з'явилася стаття про те, що українські посадовці під час неформальних контактів із командою президента Дональда Трампа пропонували перейменувати частину Донбасу на "Донніленд", щоб привернути увагу Сполучених Штатів до регіону. Таку ідею розглядали як спосіб переконати Вашингтон активніше протидіяти вимогам Росії у перемовинах.

В політичних колах з’явилася ідея неформальної назви такої території – Donnyland, що відсилає до імені президента США Дональда Трампа. Бо, коли Польща прагнула розмістити військову базу США у 2018 році, вона представила цю ідею як "Форт Трамп". Коли Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду в Білому домі минулого року, вони назвали створене транспортне сполучення "Шляхом Трампа для міжнародного миру та процвітання".

Також Володимир Зеленський заявив, що страх Росії перед президентом США Дональдом Трампом не може бути гарантією безпеки України. Він наголосив, що без присутності партнерів на лінії фронту немає механізму стримування нової агресії.