Українські чиновники запропонували назвати частину Донбасу "Донніленд" на честь Трампа, — NYT

Українські посадовці під час неформальних контактів із командою президента Дональда Трампа пропонували перейменувати частину Донбасу на "Донніленд", щоб привернути увагу Сполучених Штатів до регіону. Таку ідею розглядали як спосіб переконати Вашингтон активніше протидіяти вимогам Росії у перемовинах.

У процесі перемовин щодо можливого завершення війни в Україні з’являються різні концепції майбутнього тимчасово окупованих територій. Однією з таких ідей стала пропозиція створити особливу зону на Донбасі, яка не перебувала б під повним контролем жодної зі сторін. В політичних колах з’явилася ідея неформальної назви такої території – Donnyland, що відсилає до імені президента США Дональда Трампа, повідомляє The New York Times.

Коли Польща прагнула розмістити військову базу США у 2018 році, вона представила цю ідею як "Форт Трамп" . Коли Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду в Білому домі минулого року, вони назвали створене транспортне сполучення "Шляхом Трампа для міжнародного миру та процвітання".

Ідея "Донніленду" та контекст перемовин

Але найнеймовірнішим випадком, коли ім'я президента Трампа було використано для геополітичної гарячої точки, може бути той, який досі залишався поза увагою громадськості. Під час мирних перемовин в Україні в останні місяці українські чиновники припустили, що частину Донбасу, яку Росія досі намагається захопити, можна було б назвати "Донніленд".

Про цю назву, що є посиланням на ім'я Дональда Трампа, повідомили The New York Times чотири особи, знайомі з перемовинами. Коли український перемовник вперше назвав цей термін, це було частиною спроби переконати адміністрацію Трампа чинити більший опір територіальним вимогам Росії. Це також відображає глобальну реальність, в якій уряди апелюють до марнославства Трампа, щоб заручитися підтримкою Америки.

Цей термін продовжує використовуватися на перемовинах, хоча невідомо, чи він був вписаний у якісь офіційні документи. Перемовники також озвучували можливість участі Ради миру Трампа в управлінні цим регіоном, хоча ні Росія, ні Україна поки що до неї не приєдналися. Президент України Володимир Зеленський заявив цього місяця, що очікує незабаром візит Віткоффа та Кушнера до України.

"Україна рухається вперед. Хотілося б, щоб вони порозумілися. Побачимо, що станеться. Там дещо відбувається", — сказав Трамп журналістам.

Роль ідеї "Донніленду" у перемовинах

"Донніленд" був одним із способів, за допомогою якого українці намагалися схилити пана Трампа до більшої прихильності. З моменту зустрічі пана Трампа з Путіним на Алясці адміністрація Трампа сигналізувала, що вона може підтримати мирну угоду, за якою Україна відійде до адміністративного кордону Донецької області, — крок, який критики розцінили як велику поступку Кремлю.

Україна наполягає, що може захистити цю територію і що не відмовиться від неї. Але в грудні Зеленський заявив про готовність до компромісу, який передбачав би формування демілітаризованої зони або вільної економічної зони під повним контролем жодної з воюючих сторін.

Україна не підтримала пропозиції щодо керівного органу, до якого входили б представники як Росії, так і України, за умови, що Росія не зможе претендувати на цю землю після війни. Кремль заявив, що Росія може бути відкритою для створення демілітаризованої зони, якщо російській поліції або солдатам Національної гвардії буде дозволено її патрулювати, що є неприйнятним для України.

Для України ключовим занепокоєнням є ризик того, що відмова від цієї території разом із укріпленнями, які Україна там збудувала, може полегшити для Росії відновлення вторгнення в майбутньому.

За словами особи, обізнаної з переговорними стратегіями України, український перемовник справді створив прапор для Донніленда зелено-золотого кольору та національний гімн, використовуючи ChatGPT. Незрозуміло, чи американська сторона їх бачила.

