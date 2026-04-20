"РФ не отримала підтримки": у Трампа назвали "смішною" критику послаблення санкцій

У команді президента США Дональда Трампа заявили, що будь-яка критика рішення про послаблення американських санкцій проти російської нафти є "смішною". Представник країни при ООН Вальц наголосив, що Росія не отримала підтримку від цього рішення.

Постійний представник США при ООН Майк Вольц заявив, що це технічне рішення, яке було ухвалене задля стабілізації світового ринку нафти після коливання цін. Однак це не впливає на позицію США щодо засудження війни РФ проти України. Про це Вольц сказав у інтерв'ю NBC News.

"Міністр Бессент (міністр фінансів США — ред.) чітко заявив, що те, чому дозволено переміщуватися, насправді вже у воді. Те, чому не дозволено переміщуватися, зараз виходить з іранських нафтопереробних заводів. Те саме стосується і російської нафти", — сказав Вальц.

За його словами, ці кроки не є підтримкою Росії. Представник США в ООН наголосив, що нафта могла йти на ринок, але тепер потрапить до союзників США.

"Але, по-друге, що втратила Росія? Росія втратила одного зі своїх військових партнерів, найбільшого постачальника безпілотників — Іран, чий військово-промисловий комплекс був повністю спустошений", — додав посол США в ООН.

Послаблення санкцій США проти російської нафти — що відомо

10 березня Дональд Трамп оголосив, що США скасовують деякі санкції для того, щоб знизити ціни на нафту.

Після того, як стало відомо, що США тимчасово послабили санкції проти російської морської нафти, ринок відреагував миттєво: Brent опустилася нижче 100 доларів за барель. Фокус з'ясував, чому Вашингтон пішов на цей крок, як це може вплинути на доходи РФ і які ризики нова ситуація несе для України.

Водночас пізніше у США повідомили партнерам з "Великої сімки", що послаблення санкцій проти Росії буде тимчасовим. Америка запевняє, що дозвіл Індії на купівлю нафти РФ не надто вплине на доходи Кремля.

Натомість у Кремлі заявили, що інтереси Росії та США щодо стабілізації глобальних енергоринків збігаються.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що завдяки продажу нафти Росія зможе додатково витрачати на війну в Україні близько 10 мільярдів доларів.