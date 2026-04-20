"РФ не получила поддержки": у Трампа назвали "смешной" критику ослабления санкций

В команде президента США Дональда Трампа заявили, что любая критика решения об ослаблении американских санкций против российской нефти является "смешной". Представитель страны при ООН Вальц подчеркнул, что Россия не получила поддержку от этого решения.

Постоянный представитель США при ООН Майк Вольц заявил, что это техническое решение, которое было принято для стабилизации мирового рынка нефти после колебания цен. Однако это не влияет на позицию США по осуждению войны РФ против Украины. Об этом Вольц сказал в интервью NBC News.

"Министр Бессент (министр финансов США — ред.) четко заявил, что то, чему разрешено перемещаться, на самом деле уже в воде. То, чему не разрешено перемещаться, сейчас выходит из иранских нефтеперерабатывающих заводов. То же касается и российской нефти", — сказал Вальц.

По его словам, эти шаги не являются поддержкой России. Представитель США в ООН подчеркнул, что нефть могла идти на рынок, но теперь попадет к союзникам США.

"Но, во-вторых, что потеряла Россия? Россия потеряла одного из своих военных партнеров, крупнейшего поставщика беспилотников — Иран, чей военно-промышленный комплекс был полностью опустошен", — добавил посол США в ООН.

Ослабление санкций США против российской нефти — что известно

10 марта Дональд Трамп объявил, что США отменяют некоторые санкции для того, чтобы снизить цены на нефть.

После того, как стало известно, что США временно ослабили санкции против российской морской нефти, рынок отреагировал мгновенно: Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель. Фокус выяснил, почему Вашингтон пошел на этот шаг, как это может повлиять на доходы РФ и какие риски новая ситуация несет для Украины.

В то же время позже в США сообщили партнерам из "Большой семерки", что ослабление санкций против России будет временным. Америка уверяет, что разрешение Индии на покупку нефти РФ не слишком повлияет на доходы Кремля.

Зато в Кремле заявили, что интересы России и США по стабилизации глобальных энергорынков совпадают.

После этого Владимир Зеленский заявил, что благодаря продаже нефти Россия сможет дополнительно тратить на войну в Украине около 10 миллиардов долларов.