Украинские чиновники предложили назвать часть Донбасса "Донниленд" в честь Трампа, — NYT

Украинские чиновники во время неформальных контактов с командой президента Дональда Трампа предлагали переименовать часть Донбасса на "Донниленд", чтобы привлечь внимание Соединенных Штатов к региону. Такую идею рассматривали как способ убедить Вашингтон активнее противодействовать требованиям России в переговорах.

В процессе переговоров о возможном завершении войны в Украине появляются различные концепции будущего временно оккупированных территорий. Одной из таких идей стало предложение создать особую зону на Донбассе, которая не находилась бы под полным контролем ни одной из сторон. В политических кругах появилась идея неформального названия такой территории — Donnyland, что отсылает к имени президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

Когда Польша стремилась разместить военную базу США в 2018 году, она представила эту идею как "Форт Трамп" . Когда Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Белом доме в прошлом году, они назвали созданное транспортное сообщение "Путем Трампа для международного мира и процветания".

Идея "Донниленда" и контекст переговоров

Но самым невероятным случаем, когда имя президента Трампа было использовано для геополитической горячей точки, может быть тот, который до сих пор оставался вне поля зрения общественности. Во время мирных переговоров в Украине в последние месяцы украинские чиновники предположили, что часть Донбасса, которую Россия до сих пор пытается захватить, можно было бы назвать "Донниленд".

Об этом названии, которое является ссылкой на имя Дональда Трампа, сообщили The New York Times четыре человека, знакомые с переговорами. Когда украинский переговорщик впервые назвал этот термин, это было частью попытки убедить администрацию Трампа оказать большее сопротивление территориальным требованиям России. Это также отражает глобальную реальность, в которой правительства апеллируют к тщеславию Трампа, чтобы заручиться поддержкой Америки.

Этот термин продолжает использоваться на переговорах, хотя неизвестно, был ли он вписан в какие-то официальные документы. Переговорщики также озвучивали возможность участия Совета мира Трампа в управлении этим регионом, хотя ни Россия, ни Украина пока к нему не присоединились. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в этом месяце, что ожидает вскоре визит Уиткоффа и Кушнера в Украину.

"Украина движется вперед. Хотелось бы, чтобы они нашли общий язык. Посмотрим, что произойдет. Там кое-что происходит", — сказал Трамп журналистам.

Роль идеи "Донниленда" в переговорах

"Донниленд" был одним из способов, с помощью которого украинцы пытались склонить господина Трампа к большей приверженности. С момента встречи господина Трампа с Путиным на Аляске администрация Трампа сигнализировала, что она может поддержать мирное соглашение, по которому Украина отойдет к административной границе Донецкой области, — шаг, который критики расценили как большую уступку Кремлю.

Украина настаивает, что может защитить эту территорию и что не откажется от нее. Но в декабре Зеленский заявил о готовности к компромиссу, который предусматривал бы формирование демилитаризованной зоны или свободной экономической зоны под полным контролем ни одной из воюющих сторон.

Украина не поддержала предложения о руководящем органе, в который входили бы представители как России, так и Украины, при условии, что Россия не сможет претендовать на эту землю после войны. Кремль заявил, что Россия может быть открытой для создания демилитаризованной зоны, если российской полиции или солдатам Национальной гвардии будет разрешено ее патрулировать, что неприемлемо для Украины.

Для Украины ключевым беспокойством является риск того, что отказ от этой территории вместе с укреплениями, которые Украина там построила, может облегчить для России возобновление вторжения в будущем.

По словам лица, знакомого с переговорными стратегиями Украины, украинский переговорщик действительно создал флаг для Донниленда зелено-золотого цвета и национальный гимн, используя ChatGPT. Непонятно, видела ли американская сторона их.

