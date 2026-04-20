Боязнь Трампа не может быть гарантией безопасности Украины: Зеленский объяснил, в чем проблема

Отсутствие международных партнеров на линии соприкосновения в Украине оставляет открытым вопрос сдерживания российской агрессии.

Предположение, что РФ откажется от нового наступления из-за страха перед президентом США Дональдом Трампом, — это не достаточная гарантия безопасности, заявил президент Владимир Зеленский в интервью ICTV.

"Какие гарантии безопасности Украине дают? Если на контактной линии нет присутствия наших партнеров, то почему россиянам через какой-то срок снова не начать наступление? Вот почему? Я просто не понимаю, почему? Я причин не вижу. Что будет их ограничивать? Что?" — заявил он, задавшись вопросом, что Украина будет делать через 2,5 года, когда закончится президентский срок Трампа.

Он уверен, что войну заканчивать не хотят русские. Сейчас, отметил Зеленский, справедливый способ прекратить бойню — это "стоим где стоим, это контактная линия".

"Это самый быстрый формат, как прекратить, как говорят американцы, убийства. И надо, чтобы в этот формат играли все серьезные люди. Не каждый в свою игру, а было одинаковое понимание: "Мы хотим"".

По его словам, это простой формат, потому что все, что сложное, – сложно контролировать выполнение:

"Давайте сначала прекратим огонь продолжительно. И это и может быть окончание войны в боевой форме. А дальше перейдем к дипломатическим шагам".

Напомним, Зеленский заявил, что введение ограничений на доступ к социальным сетям и интернет-платформам в России может свидетельствовать о подготовке Кремлем новых масштабных мобилизационных мероприятий.

Он также говорил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины.