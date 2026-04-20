"Большое наступление на Украину": в России могут готовить масштабную мобилизацию, — Зеленский

Введение ограничений на доступ к социальным сетям и интернет-платформам в России может свидетельствовать о подготовке Кремлем новых масштабных мобилизационных мероприятий.

Ограничения российские власти вводят не для того, чтобы уменьшить критику Владимира Путина, а во избежание массовых бунтов. Такое мнение высказал 19 апреля президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

По мнению главы государства, массовые бунты в России могут произойти лишь по нескольким причинам, одна из которых — большая всеобщая мобилизация.

"Это мобилизация людей из центральных городов, включая Москву и Санкт-Петербург", — отметил Зеленский.

Мобилизацию Кремль может осуществлять также по нескольким причинам. Прежде всего речь может идти о подготовке наступления или на Украину, или на одну из стран НАТО. Второй вариант может быть планом "Б" россиян и он может быть не таким масштабным.

"Для того, чтобы повторить наступление. Большое наступление на Украину. Вариант "Б" — для того, чтобы сделать параллельное наступление, небольшое, туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил", — предположил Владимир Зеленский.

Куда именно могут наступать россияне после мобилизации — неизвестно, однако у РФ может быть несколько вариантов.

Три сценария войны

На днях глава Центра противодействия дезинформации при Совете безопасности Украины (СНБО) Андрей Коваленко сообщал, что Кремль выбирает между тремя сценариями войны. Один из них РФ может реализовать только с проведением мобилизации.

Другие сценарии могут предусматривать замораживание войны или эскалацию на уровне засылки диверсантов и дронов в Балтию. В случае, если РФ таки объявит мобилизацию, война в Украине продлится до 2028 года, отметил Коваленко.

