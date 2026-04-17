РФ готовит новое наземное наступление: россияне хотят захватить весь Донбасс до сентября, — FT

Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины, привлекая свои стратегические резервы для переброски не менее 20 тысяч военных.

Имея на местах около 680 тысяч солдат, РФ стремится захватить всю территорию Донбасса до сентября этого года. Об этом 16 апреля сообщило издание The Financial Times со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий рассказал изданию, что усиление ракетных и беспилотных атак со стороны РФ является частью "более широкой кампании". Вражеская кампания, направленная на уничтожение критической инфраструктуры и формирование благоприятной ситуации на поле боя, происходит на фоне весенне-летней наступательной операции ВС РФ.

Таким образом Кремль демонстрирует, что хочет продолжать войну в Украине, несмотря на все заявления. К мирным переговорам россияне относятся "несерьезно", считает чиновник ГУР.

Відео дня

РФ усиливает ракетно-дронные атаки по Украине

По словам Скибицкого, российская армия усиливает удары баллистическими ракетами по Украине. В РФ изготавливают около 60 баллистических ракет типа "Искандер" в месяц, а также россияне расширили свои пусковые установки. Зато Украина испытывает дефицит передовых систем противовоздушной обороны, таких как американские Patriot. Их не хватает для того, чтобы покрыть всю страну.

Украинская критически важная инфраструктура, в частности объекты энергетики, получили существенные повреждения из-за массированных обстрелов со стороны РФ, отметил Скибицкий. Инфраструктура остается уязвимой в то время, как Москва "совершенствует" тактику своих ударов по Украине.

Стоит заметить, что об активизации боевых действий со стороны России также предупредило 15 апреля издание Welt. Сообщалось, что сейчас российское командование стягивает в Украину подразделения стратегического резерва, ранее привлеченные на других направлениях фронта. Однако аналитики издания считают, что даже при положительном для Кремля развитии событий полный захват Донбасса может произойти не раньше августа 2027 года.

Напомним, 9 апреля президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не будет сдавать Донбасс.

Также Зеленский в интервью итальянской радиостанции Radio Rai предупреждал, что выход ВСУ из Донбасса откроет россиянам путь в Харьков.