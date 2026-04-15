С большими потерями и "не раньше 2027 года": в Welt объяснили, удастся ли ВС РФ захватить Донбасс

Российское весеннее наступление не достигло поставленных целей и постепенно теряет темп, тогда как Украина наращивает технологические возможности, прежде всего в сфере беспилотников. По оценкам экспертов, даже при благоприятном для Москвы развитии событий полный захват Донецкой области возможен не раньше августа 2027 года.

Как говорится в материале издания Welt, в ближайшее время Россия может активизировать боевые действия и попытаться изменить ситуацию на фронте в свою пользу. В частности, сейчас российское командование стягивает в Украину подразделения стратегического резерва, которые ранее были задействованы на других направлениях. Такие шаги врага президент Украины Владимир Зеленский назвал рискованными, а также отметил, что определенные Кремлем сроки захвата ключевых городов Донецкой области являются нереалистичными. Речь идет о Дружковке, Константиновке и Покровске — важных элементах украинской обороны на этом направлении.

Відео дня

Аналитические оценки, приведенные в материале, свидетельствуют, что даже при сохранении нынешних темпов наступления России, для полного контроля над регионом могут потребоваться годы. Речь идет о сценарии, по которому наиболее ранний возможный срок — не ранее августа 2027 года. При этом авторы подчеркивают, что такое развитие событий сопровождалось бы чрезвычайно высокими потерями для российских войск, а также необходимостью захвата мощного укрепленного района вокруг Краматорска, который фактически превращен в крепость.

"России может понадобиться еще несколько лет, чтобы — исходя из нынешних темпов — полностью захватить область. Даже по оптимистичным для России прогнозам это возможно не раньше августа 2027 года. В любом случае ожидаются большие потери", — говорится в статье.

Переломный момент в войне — почему войска ВС РФ не достигают своих целей

Более того, в статье отметили, что тактика массированного разрушения населенных пунктов, которую Россия применяла ранее, сейчас не обеспечивает быстрого продвижения. Кроме того, в Киеве считают, что текущий год станет сложным для российской армии. Пока российские войска пытаются продвинуться, Украина делает ставку на развитие технологий. Как рассказал советник украинского оборонного ведомства Сергей Стерненко в комментарии для Die Welt заявил, что Украина уже имеет существенные технологические преимущества в отдельных сегментах и планирует масштабировать применение ударных систем. По его словам, это может повлиять не только на фронтовую ситуацию, но и на внутреннюю стабильность в России. Он также предположил, что 2026 год может стать потенциальным переломным периодом в войне.

"2026 год может стать "поворотным моментом" — на фронте, в воздухе и также во внутренней политической ситуации в России", — пишет Die Welt.

В то же время в материале отмечается, что российское весеннее наступление в значительной степени не достигло поставленных целей, тогда как Украина заявляет о локальных успехах на отдельных направлениях. Параллельно продолжаются удары по российской военной и энергетической инфраструктуре, включая объекты нефтепереработки и логистики, что, по оценкам экспертов, постепенно влияет на экономические возможности Москвы продолжать войну в нынешнем темпе.

Украинские и международные аналитики, на которых ссылается издание, отмечают также проблемы российской системы противодействия беспилотникам и истощение ресурсов противовоздушной обороны. Это, по их мнению, создает дополнительные возможности для Украины наносить глубокие удары по тыловым объектам противника.

Кроме того, эксперты, в частности президент аналитического центра Strategy XXI Михаил Гончар, считают, что системное давление на российскую энергетическую и оборонную инфраструктуру уже имеет измеримый эффект. По его оценкам, сокращение производства отдельных видов топлива и усложнение логистики свидетельствуют о постепенном накоплении экономических проблем в России, которые могут усиливаться в случае продолжения ударов.

"Россия приближается к точке слома — и даже может оказаться перед экономическим коллапсом. Он не стал бы на это ставить, "но если Украина продолжит в том же темпе, как последние две недели, у Москвы определенно серьезная проблема", — цитирует специалиста издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что любые уступки по Донбассу не остановят Россию, а лишь откроют ей путь к новым наступлениям. По его словам, после этого под угрозой могут оказаться Харьков и Днепр — одни из ключевых городов страны.

Также в апреле издание Bloomberg писало, что в Кремле все больше склоняются к мысли, что война против Украины может затянуться еще минимум на один-два года из-за отсутствия прорыва как на фронте, так и в переговорах.