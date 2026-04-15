З великими втратами і "не раніше 2027 року": у Welt пояснили, чи вдасться ЗС РФ захопити Донбас

Російський весняний наступ не досяг поставлених цілей і поступово втрачає темп, тоді як Україна нарощує технологічні спроможності, насамперед у сфері безпілотників. За оцінками експертів, навіть за сприятливого для Москви розвитку подій повне захоплення Донецької області можливе не раніше серпня 2027 року.

Як йдеться в матеріалі видання Welt, найближчим часом Росія може активізувати бойові дії та спробувати змінити ситуацію на фронті на свою користь. Зокрема, наразі російське командування стягує до України підрозділи стратегічного резерву, які раніше були задіяні на інших напрямках. Такі кроки ворога президент України Володимир Зеленський назвав ризикованими, а також наголосив, що визначені Кремлем терміни захоплення ключових міст Донецької області є нереалістичними. Йдеться про Дружківку, Костянтинівку та Покровськ — важливі елементи української оборони на цьому напрямку.

Аналітичні оцінки, наведені в матеріалі, свідчать, що навіть за збереження нинішніх темпів наступу Росії, для повного контролю над регіоном можуть знадобитися роки. Йдеться про сценарій, за яким найбільш ранній можливий термін — не раніше серпня 2027 року. При цьому автори підкреслюють, що такий розвиток подій супроводжувався б надзвичайно високими втратами для російських військ, а також необхідністю захоплення потужного укріпленого району навколо Краматорська, який фактично перетворений на фортецю.

"Росії може знадобитися ще кілька років, щоб — виходячи з нинішніх темпів — повністю захопити область. Навіть за оптимістичними для Росії прогнозами це можливе не раніше серпня 2027 року. У будь-якому разі очікуються великі втрати", — йдеться в статті.

Ба більше, у статті зауважили, що тактика масованого руйнування населених пунктів, яку Росія застосовувала раніше, нині не забезпечує швидкого просування. Крім того, у Києві вважають, що поточний рік стане складним для російської армії. Поки російські війська намагаються просунутися, Україна робить ставку на розвиток технологій. Як розповів радник українського оборонного відомства Сергій Стерненко у коментарі для Die Welt заявив, що Україна вже має суттєві технологічні переваги в окремих сегментах і планує масштабувати застосування ударних систем. За його словами, це може вплинути не лише на фронтову ситуацію, а й на внутрішню стабільність у Росії. Він також припустив, що 2026 рік може стати потенційним переломним періодом у війні.

"2026 рік може стати "поворотним моментом" — на фронті, в повітрі та також у внутрішній політичній ситуації в Росії", — пише Die Welt.

Водночас у матеріалі наголошується, що російський весняний наступ значною мірою не досяг поставлених цілей, тоді як Україна заявляє про локальні успіхи на окремих напрямках. Паралельно тривають удари по російській військовій та енергетичній інфраструктурі, включно з об’єктами нафтопереробки та логістики, що, за оцінками експертів, поступово впливає на економічні можливості Москви продовжувати війну в нинішньому темпі.

Українські та міжнародні аналітики, на яких посилається видання, відзначають також проблеми російської системи протидії безпілотникам і виснаження ресурсів протиповітряної оборони. Це, на їхню думку, створює додаткові можливості для України завдавати глибоких ударів по тилових об’єктах противника.

Крім того, експерти, зокрема президент аналітичного центру Strategy XXI Михайло Гончар, вважають, що системний тиск на російську енергетичну та оборонну інфраструктуру вже має вимірюваний ефект. За його оцінками, скорочення виробництва окремих видів пального та ускладнення логістики свідчать про поступове накопичення економічних проблем у Росії, які можуть посилюватися в разі продовження ударів.

"Росія наближається до точки зламу — і навіть може опинитися перед економічним колапсом. Він не став би на це ставити, "але якщо Україна продовжить у тому ж темпі, як останні два тижні, у Москви безперечно серйозна проблема", — цитуає фахівця видання.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що будь-які поступки щодо Донбасу не зупинять Росію, а лише відкриють їй шлях до нових наступів. За його словами, після цього під загрозою можуть опинитися Харків і Дніпро — одні з ключових міст країни.

Також у квітні видання Bloomberg писало, що у Кремлі дедалі більше схиляються до думки, що війна проти України може затягнутися ще щонайменше на один-два роки через відсутність прориву як на фронті, так і в переговорах.