РФ готує новий наземний наступ: росіяни хочуть захопити весь Донбас до вересня, — FT

Росія готує новий наземний наступ на південному сході України, залучаючи свої стратегічні резерви для перекидання щонайменше 20 тисяч військових.

Маючи на місцях близько 680 тисяч солдатів, РФ прагне захопити всю територію Донбасу до вересня цього року. Про це 16 квітня повідомило видання The Financial Times з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький розповів виданню, що посилення ракетних і безпілотних атак з боку РФ є частиною "ширшої кампанії". Ворожа кампанія, спрямована на знищення критичної інфраструктури та формування сприятливої ситуації на полі бою, відбувається на тлі весняно-літньої наступальної операції ЗС РФ.

У такий спосіб Кремль демонструє, що хоче продовжувати війну в Україні, попри усі заяви. До мирних переговорів росіяни ставляться "несерйозно", вважає посадовець ГУР.

РФ посилює ракетно-дронові атаки по Україні

За словами Скібіцького, російська армія посилює удари балістичними ракетами по Україні. У РФ виготовляють близько 60 балістичних ракет типу "Іскандер" на місяць, а також росіяни розширили свої пускові установки. Натомість Україна відчуває дефіцит передових систем протиповітряної оборони, таких як американські Patriot. Їх не вистачає для того, щоб покрити всю країну.

Українська критично важлива інфраструктура, зокрема об'єкти енергетики, зазнали суттєвих пошкоджень через масовані обстріли з боку РФ, зауважив Скібіцький. Інфраструктура залишається вразливою у той час, як Москва "вдосконалює" тактику своїх ударів по Україні.

Варто зауважити, що про активізацію бойових дій з боку Росії також попередило 15 квітня видання Welt. Повідомлялося, що наразі російське командування стягує до України підрозділи стратегічного резерву, раніше залучені на інших напрямках фронту. Проте аналітики видання вважають, що навіть за позитивного для Кремля розвитку подій повне захоплення Донбасу може статися не раніше серпня 2027 року.

