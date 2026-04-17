Россия стягивает резервы: как враг готовит прорыв на Донбассе и сработает ли этот план

Россия готовит новое наступление, сосредотачивая силы прежде всего на Донецком направлении и стягивая резервы к линии фронта. Впрочем, за громкими прогнозами о "захвате до сентября" стоит более сложная реальность: эксперты указывают на противоречивые оценки и отсутствие предпосылок для быстрого прорыва. Фокус выяснил, что на самом деле происходит на фронте.

Россия готовит новое наступление на востоке Украины, стягивая резервы и наращивая численность войск. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в украинской разведке.

По данным издания, Кремль поставил перед войсками амбициозную цель — захватить всю территорию Донбасса до сентября. Речь идет прежде всего о Донецкой и Луганской областях, которые остаются ключевым приоритетом российской кампании.

Чтобы усилить наступательный потенциал, Россия планирует перебросить около 20 тысяч военных из стратегических резервов. В целом группировка российских сил на территории Украины, по оценкам, уже достигает примерно 680 тысяч человек.

Відео дня

Впрочем, заявленные сроки и масштабы наступления, о которых пишет FT, вызывают дискуссию среди украинских военных экспертов. Они обращают внимание: Россия действительно имеет ресурсы для продолжения войны, однако вопрос "дедлайнов" и темпов продвижения выглядит значительно сложнее.

Война без конечной даты: что на самом деле стоит за планами РФ

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев объясняет, что потенциал РФ значительно шире, чем это часто подается в информационном поле, а сама логика российских действий не привязана к конкретным датам.

По его словам, заявления о возможном "кадровом коллапсе" российской армии из-за больших потерь являются ошибочными. Россия имеет диверсифицированную систему пополнения личного состава. Речь идет как о мобилизационном ресурсе на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, так и об использовании так называемого "спецконтингента" — заключенных, численность которых может достигать до 500 тысяч.

"Кроме того, активно продолжается вербовка наемников за рубежом — сейчас их количество оценивается примерно в 30 тысяч. Отдельное направление — контрактники: как добровольцы (до 400-450 тысяч ежегодно по российским данным), так и фактически принудительные контракты для срочников. В совокупности это создает независимые друг от друга каналы пополнения армии, что позволяет России компенсировать потери без объявления полной мобилизации", — говорит Фокусу эксперт.

Снегирев отмечает: ожидания, что большие потери автоматически сломают российскую армию, не оправдались еще раньше. В частности, даже показатели в 100-300 тысяч потерь, которые рассматривались как критические, не привели к стратегическому перелому.

При этом Россия сохраняет возможность объявить новый этап частичной мобилизации — вероятно, после внутриполитических событий, в частности выборов. Именно этим, по словам эксперта, частично объясняется активизация боевых действий: Кремлю нужно демонстрировать хотя бы условные "успехи" для внутренней аудитории.

В то же время эксперт подчеркивает: говорить о конкретных сроках захвата Донбасса некорректно. Российская сторона официально не оперирует "дедлайнами" — ее стратегия заключается в достижении целей независимо от времени. Зато в украинском публичном пространстве такие термины часто появляются как интерпретации, а не как реальные планы Кремля.

По оценке Снегирева, нынешняя стратегическая цель РФ сузилась до установления контроля как минимум над Донецкой областью. При этом даже эта задача рассматривается как промежуточная, и от нее Россия не откажется.

Отдельно эксперт опровергает информацию о якобы массовой переброске российских резервов исключительно на Донецкое направление. По его словам, активизация боевых действий наблюдается и на Запорожском направлении, куда, наоборот, перебрасывают дополнительные силы, в частности наиболее боеспособные подразделения морской пехоты — с Балтийского и Тихоокеанского флотов.

"Ситуация на фронте остается сложной по всей линии. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Донецком направлении — в частности на Покровском, Константиновском и Лиманском. На отдельных участках российские войска имеют тактические успехи, однако украинские силы сдерживают продвижение и не дают противнику закрепиться", — продолжает эксперт.

В то же время Снегирев обращает внимание: вероятная переброска дополнительных 20 тысяч военных может быть направлена именно на Лиманское направление, где фиксируется передислокация резервов и растет угроза для Славянска и Краматорска.

Несмотря на сложность ситуации, эксперт отмечает: украинские силы обороны действуют в формате активной обороны — не только сдерживают врага, но и контратакуют при наличии возможностей. Это позволяет не допустить расширения зон контроля российских войск.

Он также предостерегает от переоценки отдельных участков фронта, в частности Сумского или Харьковского направлений. Там активизация боевых действий имеет скорее отвлекающий характер и является частью тактики "тысячи порезов", направленной на растягивание украинских резервов.

В итоге, по словам Снегирева, ситуация остается напряженной, но контролируемой: паники нет оснований, однако и недооценивать ресурсы и стратегию противника не стоит.

Наступление без прорыва: что показывает реальная динамика фронта

Еще сдержаннее оценивает заявления о возможном масштабном наращивании российской группировки ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Он обращает внимание на расхождения между публичными оценками и официальными данными, а также на информационный контекст таких заявлений.

По его словам, оценка численности российских войск на фронте уже длительное время остается относительно стабильной. Согласно данным Генерального штаба, речь идет о примерно 700-715 тысячах военных, и эта цифра существенно не меняется еще с лета прошлого года. Пополнение происходит постоянно — прежде всего за счет контрактников и различных механизмов привлечения личного состава — однако оно компенсирует потери, а не создает качественного роста.

"В 2025 году наблюдалась даже тенденция к росту численности — примерно на 5-6 тысяч ежемесячно. Однако с начала этого года ситуация изменилась: Россия начала терять больше, чем способна пополнять. В среднем речь идет об отрицательном балансе в несколько тысяч человек ежемесячно, что постепенно ведет к сокращению группировки", — говорит Фокусу Гетьман.

Именно поэтому, по его словам, появляются оценки необходимости увеличения потерь противника до 50 тысяч в месяц — это позволило бы сформировать стабильный отрицательный баланс в 10-15 тысяч и существенно ограничить наступательные возможности РФ уже в среднесрочной перспективе.

В этом контексте эксперт критически относится к сообщениям о "680 тысяч плюс еще 20 тысяч резерва". По его мнению, такая подача выглядит противоречивой, ведь фактически речь идет о той же цифре — около 700 тысяч, которая уже фигурирует в официальных оценках. Это, по его предположению, может быть элементом информационного воздействия, направленного на создание ощущения угрозы.

В то же время Гетьман отмечает: сам факт подготовки наступательных действий не вызывает сомнений — Россия будет продолжать атаковать, поскольку не имеет другого варианта. Но важно понимать реальные возможности этих наступлений.

"С военной точки зрения любая армия, переходящая в наступление, способна продвигаться — вопрос лишь в темпах, глубине и цене этого продвижения. И именно эти параметры сегодня свидетельствуют не в пользу российской армии. За последние месяцы темпы продвижения РФ существенно замедлились: если раньше речь шла о сотнях квадратных километров, то сейчас — о десятках, что в масштабах фронта длиной более тысячи километров является минимальным результатом", — продолжает эксперт.

Более того, по оценкам международных аналитических центров и украинских мониторинговых проектов, март 2026 года стал одним из худших месяцев для российского наступления за все время полномасштабной войны.

Эксперт также обращает внимание на распределение сил противника. Наиболее мощная группировка сосредоточена на Покровском направлении — там находится до четверти всей российской армии, около 200 тысяч военных, хотя сам участок занимает лишь 5-7% от общей линии фронта. Вторым ключевым направлением он называет Запорожское. Другие участки, в частности Сумской или Харьковский, используются скорее для растяжения украинской обороны.

По его словам, в случае дальнейшего сокращения численности российской группировки до примерно 600 тысяч военных РФ потеряет возможность вести одновременно масштабные наступления на нескольких направлениях и будет вынуждена концентрировать силы только на одном.

Отдельно Гетьман критически оценивает практику ссылок на "анонимные источники в разведке". По его мнению, подобные заявления часто не имеют подтверждения и могут использоваться как элемент информационного воздействия или даже манипуляции.

В итоге он призывает оценивать ситуацию не по громким заявлениям, а по конкретным показателям — динамике боев, численности войск и реальным результатам на фронте. Именно эти факторы, а не прогнозы о "будущих победах", дают объективное понимание происходящего на поле боя.

