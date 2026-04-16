Бои до 2028 года и нападение РФ на Балтию: в СНБО озвучили три сценария войны

Российская Федерация выбирает между тремя сценариями дальнейшего развития войны в Украине, и один из них можно реализовать только проведя мобилизацию, пояснил глава Центра противодействия дезинформации при Совете безопасности Украины (СНБО) Андрей Коваленко. Другие сценарии предусматривают замораживание войны или эскалацию на уровне засылки диверсантов и дронов в Балтию. Какие дальнейшие планы может иметь Кремль, учитывая ситуацию по состоянию на апрель 2026 года?

Если Российская Федерация объявит мобилизацию, то речь пойдет о продолжении войны в Украине до 2028 года, говорится в заметке Коваленко в Telegram-канале. Без такого решения весенне-летняя наступательная кампания — это лишь локальные попытки прорыва, а не "заявка" на победу. Впрочем, в российском пропагандистском поле заметны нарративы для другого сценария, когда боевые действия затихнут, а вину переложат на генералов ВС РФ. В то же время, есть другой признак — Москва готовит почву для вторжения в страны Балтии, приняв закон об активных действиях "для защиты граждан", пояснил чиновник.

Сообщение Коваленко появилось через сутки после того, как Минобороны РФ пригрозило странам Европы, которые выпускают оружие для Украины, и через несколько дней после скандального закона о "защите русскоязычных". В тексте перечисляются три сценария и для каждого указаны признаки, которые говорят о намерениях Кремля. В итоге видим, что план действий можно понять по тому, объявят или нет мобилизацию в РФ.

Сценарий 1. РФ воюет минимум до 2028 года. Но для этого нужно провести мобилизацию, которую пока в Кремле откладывают.

Сценарий 2. РФ "замораживает" войну. О продвижении к этому сценарию свидетельствуют текущие нарративы российских пропагандистов. В частности, они говорят, будто президента Владимира Путина плохо информировали о событиях на фронте, а ситуация плохая, потому что генералы "врали". Заметим, росСМИ распространили обращение россиянки Виктории Бородиной, которая якобы публично пожаловалась главе Кремля на проблемы его подданных.

Сценарий 3. РФ продолжает войну в Украине, но параллельно начинает гибридное (или полноценное) вторжение в страны Балтии, которые являются членами НАТО. Эта эскалация также возможна до 2028 года, уточнил Коваленко. О вероятности такого сценария говорит закон о защите россиян за рубежом РФ. Россияне могут действовать скрытно: например, засылать по 20 диверсантов для спецопераций. Кроме того, появились угрозы в сторону заводов в Европе, которые изготавливают оружие для Украины, добавил чиновник.

"Это лишь отдельные планы, которые могут быть далеки от реальных обстоятельств как на поле боя, так и в геополитике", — подытожил Коваленко.

Сценарии войны РФ — Коваленко о возможных дальнейших действиях Кремля

Сценарии войны РФ — детали

Отметим, вечером 15 апреля Минобороны РФ опубликовало заявление о европейских заводах, имеющих отношение к украинскому оружию. Россияне написали, что 26 марта партнеры Украины якобы приняли решение о стремительном наращивании изготовления дронов для ударов по российской территории. При этом приводится таблица с 21 предприятием — указаны адреса, средство поражения или компоненты, которые они производят. Минобороны заверило, что будет принимать меры, чтобы такая поддержка исчезла: пригрозили "непредсказуемыми последствиями".

