Бої до 2028 року та напад РФ на Балтію: у РНБО озвучили три сценарії війни

Російська Федерація обирає між трьома сценаріями подальшого розвитку війни в Україні, і один з них можна реалізувати лише провівши мобілізацію, пояснив глава Центру протидії дезінформації при Раді безпеки України (РНБО) Андрій Коваленко. Інші сценарії передбачають замороження війни або ескалацію на рівні засилання диверсантів та дронів у Балтію. Які подальші плани може мати Кремль з огляду на ситуацію станом на квітень 2026 року?

Якщо Російська Федерація оголосить мобілізацію, то ітиметься про продовження війни в Україні до 2028 року, ідеться у дописі Коваленка у Telegram-каналі. Без такого рішення весняно-літня наступальна кампанія — це лише локальні спроби прориву, а не "заявка" на перемогу. Втім, у російському пропагандистському полі помітні наративи для іншого сценарію, коли бойові дії затихнуть, а провину перекладуть на генералів ЗС РФ. Водночас, є інша ознака можливих планів — Москва готує ґрунт для вторгнення в країни Балтії, прийнявши закон про активні дії "для захисту громадян", пояснив посадовець.

Допис Коваленка з'явився через добу після того, як Міноборони РФ пригрозило країнам Європи, які випускають зброю для України, та через кілька днів після скандального закону про "захист російськомовних". У тексті перелічуються три сценарії й для кожного вказані ознаки, які говорять про наміри Кремля. В підсумку бачимо, що план дій можна зрозуміти по тому, оголосять чи ні мобілізацію у РФ.

Сценарій 1. РФ воює мінімум до 2028 року. Але для цього потрібно провести мобілізацію, яку поки що у Кремлі відкладають.

Сценарій 2. РФ "заморожує" війну. Про просування до цього сценарію свідчать поточні наративи російських пропагандистів. Зокрема, вони говорять, начебто президента Володимира Путіна погано інформували про події на фронті, а ситуація погана, бо генерали "брехали". Зауважмо, росЗМІ поширили звернення росіянки Вікторії Бородіної, яка начебто публічно поскаржилась очільнику Кремля на негаразди його підданих.

Сценарій 3. РФ продовжує війну в Україні, але паралельно починає гібридне (або повноцінне) вторгнення у країни Балтії, які є членами НАТО. Ця ескалація також можлива до 2028 року, уточнив Коваленко. Про ймовірність такого сценарію говорить закон про захист росіян за кордоном РФ. Росіяни можуть діяти приховано: наприклад, засилати по 20 диверсантів для спецоперацій. Крім того, з'явились погрози у бік заводів у Європі, які виготовляють зброю для України, додав посадовець.

"Це лише окремі плани, які можуть бути далекими від реальних обставин як на полі бою, так і у геополітиці", — підсумував Коваленко.

Сценарії війни РФ — Коваленко про можливі подальші дії Кремля

Сценарії війни РФ — деталі

Зазначимо, увечері 15 квітня Міноборони РФ опублікувало заяву про європейські заводи, дотичні до української зброї. Росіяни написали, що 26 березня партнери України начебто прийняли рішення про стрімке нарощування виготовлення дронів для ударів по російській території. При цьому наводиться таблиця з 21 підприємствами — вказані адреси, засіб ураження чи компоненти, які вони виробляють. Міноборони запевнило, що вживатиме заходів, щоб така підтримка зникла: пригрозили "непередбачуваними наслідками".

