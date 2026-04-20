"Великий наступ на Україну": в Росії можуть готувати масштабну мобілізацію, — Зеленський

Запровадження обмежень на доступ до соціальних мереж та інтернет-платформ у Росії може свідчити про підготовку Кремлем нових масштабних мобілізаційних заходів.

Обмеження російська влада вводить не для того, щоб зменшити критику Володимира Путіна, а з метою уникнення масових бунтів. Таку думку висловив 19 квітня президент України Володимир Зеленський в етері телемарафону.

На думку глави держави, масові бунти у Росії можуть статися лише з кількох причин, одна з яких — велика загальна мобілізація.

"Це мобілізація людей з центральних міст, включаючи Москву і Санкт-Петербург", — зазначив Зеленський.

Мобілізацію Кремль може здійснювати також з кількох причин. Передусім може йтися про підготовку наступу або на Україну, або на одну з країн НАТО. Другий варіант може бути планом "Б" росіян і він може бути не таким масштабним.

"Для того, щоб повторити наступ. Великий наступ на Україну. Варіант "Б" — для того, щоб зробити паралельний наступ, невеликий, туди, де можна обмежуватись меншою кількістю бойових сил", — припустив Володимир Зеленський.

Куди саме можуть наступати росіяни після мобілізації — невідомо, проте у РФ може бути кілька варіантів.

Три сценарії війни

Днями глава Центру протидії дезінформації при Раді безпеки України (РНБО) Андрій Коваленко повідомляв, що Кремль вибирає між трьома сценаріями війни. Один із них РФ може реалізувати тільки з проведенням мобілізації.

Інші сценарії можуть передбачати замороження війни або ескалацію на рівні засилання диверсантів та дронів у Балтію. У випадку, якщо РФ таки оголосить мобілізацію, війна в Україні триватиме до 2028 року, зазначив Коваленко.

