Страх перед Трампом не може бути гарантією безпеки України: Зеленський пояснив, у чому проблема

Відсутність міжнародних партнерів на лінії зіткнення в Україні залишає відкритим питання стримування російської агресії.

Припущення, що РФ відмовиться від нового наступу через страх перед президентом США Дональдом Трампом, — це не достатня гарантія безпеки, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ICTV.

"Які гарантії безпеки Україні дають? Якщо на контактній лінії немає присутності наших партнерів, то чому росіянам через якийсь термін знову не почати наступ? Ось чому? Я просто не розумію, чому? Я причин не бачу. Що буде їх обмежувати? Що?" — заявив він, задавшись питанням, що Україна робитиме через 2,5 року, коли закінчиться президентський термін Трампа.

Він упевнений, що війну закінчувати не хочуть росіяни. Наразі, зазначив Зеленський, справедливий спосіб припинити бійню — це "стоїмо де стоїмо, це контактна лінія".

"Це найшвидший формат, як припинити, як кажуть американці, вбивства. І треба, щоб у цей формат грали всі серйозні люди. Не кожен у свою гру, а було однакове розуміння: "Ми хочемо"".

За його словами, це простий формат, тому що все, що складне, — складно контролювати виконання:

"Давайте спочатку припинимо вогонь довготривало. І це і може бути закінчення війни в бойовій формі. А далі перейдемо до дипломатичних кроків".

Нагадаємо, Зеленський заявив, що введення обмежень на доступ до соціальних мереж та інтернет-платформ у Росії може свідчити про підготовку Кремлем нових масштабних мобілізаційних заходів.

Він також говорив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України.