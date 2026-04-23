"Є рішення, яке задовольнить нас": Буданов розповів, що буде з Донбасом

Голова Офісу президента Кирило Буданов розповів про те, що в процесі перемовин з Росією питання передачі територій є червоною лінією. Водночас він наголосив, що Україна має залишатися сильною.

При цьому Буданов натякнув, що у влади є рішення, яке перш за все задовольнить Україну. Про це керівник Офісу президента сказав під час спілкування з журналістами на безпековому форумі Kyiv Security Forum, передає "РБК-Україна".

За його словами, червона лінія є достатньо простою і всім зрозумілою — "нічого не віддаємо".

"Стосовно Донбасу — ми знаємо певне рішення, яке задовольнить перш за все нас. І ніхто тут не в праві торгувати землею", — зазначив Буданов.

При цьому керівник ОП наголосив, що якщо Україна проявлятиме слабкість, то ніхто не буде вести діалог з Києвом. Тож українці повинні об'єднатися заради виживання держави.

"Ми точно не програємо. Але якщо ми зупинимось чи зменшимо темпи, то тут є ризики. Якщо зараз не буде зроблено технологічний прорив, то ефективність літальних апаратів буде падати в геометричній прогресії", — додав Буданов.

Раніше стало відомо, що українські посадовці під час неформальних контактів із командою президента Дональда Трампа пропонували перейменувати частину Донбасу на "Донніленд", щоб привернути увагу Сполучених Штатів до регіону. Таку ідею розглядали як спосіб переконати Вашингтон активніше протидіяти вимогам Росії у перемовинах.

Коментуючи цю ідею президент Володимир Зеленський зазначив, що він не використовує інших термінів, аніж "Донецька область", "Луганська область", "наш Донбас", "територія України". і цьому є підтвердження.

