Україна готова до переговорів із США та РФ: Зеленський назвав новий можливий майданчик

Україна відкрита до проведення тристоронніх переговорів з США та Росією на території Азербайджану. Утім, усе залежить від Москви, визнав глава держави.

Україна готова до трьохсторонніх перемовин з Росією та Сполученими Штатами. Про це під час спільної пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, Київ мав подібні перемовини в Туреччині та Швейцарії з американськими партнерами.

"Ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії", — підкреслив глава держави.

Також Володимир Зеленський повідомив про підписання шести двосторонніх документів, які зосереджені на безпеці та оборонно-промисловому комплексі, зокрема на спільному виробництві для посилення безпеки обох держав.

Нагадаємо, голова Офісу президента Кирило Буданов розповідав, що в процесі перемовин з Росією питання передачі територій є червоною лінією. При цьому він натякнув, що у влади є рішення, яке перш за все задовольнить Україну.

Фокус писав, що раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним, зазначивши, що це може статися в Туреччині. Така зустріч могла б відбутися за участі двох інших світових лідерів — турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана та американського Дональда Трампа.

Водночас голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що перемовини з Україною наразі не входять до пріоритетів Москви.