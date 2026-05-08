"Не приносят прогресса": США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине, — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что США могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине, потому что якобы американские усилия "не приносят прогресса".

Также главный дипломат Дональда Трампа подчеркнул, что США готовы выступить посредником в переговорах по Украине, но не хотят тратить время, если это не дает результатов. Соответствующее заявление он сделал во время визита в Италию, передает Sky News.

"Мы выполняли и пытались выполнять роль посредника в этом процессе. Пока что это не дало плодотворных результатов по ряду причин. Мы по-прежнему готовы выполнять эту роль, если она может быть продуктивной. Мы не хотим тратить свое время и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса", — заявил госсекретарь США.

Марко Рубио также повторил слова президента США Дональда Трампа, о том, что война в РФ в Украине — это трагедия.

"Наша позиция, в конце концов, такова: эта война — трагедия", — добавил он.

Мирные переговоры: что известно

Напомним, что 8 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посланцы Трампа Уиткофф и Кушнер могут прибыть в Киев. Глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому по итогам встреч в Соединенных Штатах. В частности, удалось достичь прогресса в организации визита переговорщиков американского президента Дональда Трампа в Киев.

Зато 8 мая помощник российского президента Юрий Ушаков, после угроз ударить по центру Киева и призывов к эвакуации из столицы Украины, заявил, что трехсторонние мирные переговоры являются "нецелесообразными". Помощник Путина в очередной раз повторил требование Кремля о выводе ВСУ с подконтрольной ей части Донбасса.

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) заявили, что России не нужен мир, а только новый плацдарм для наступления.

Перед тем издание Financial Times сообщало, что якобы руководители государств-членов Европейского Союза готовятся к возможным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным из-за разочарования в переговорах, которые ведет президент США Дональд Трамп.