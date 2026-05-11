Дипломатичний процес у глухому куті: Україна готується до затяжної війни, — NYT

Президент України Володимир Зеленський дедалі жорсткіше критикує адміністрацію Дональда Трампа на тлі фактичної зупинки мирних переговорів із Росією та скорочення залежності Києва від допомоги США. Україна водночас готується до тривалішої війни та шукає нових партнерів у Європі.

Про це повідомило видання The New York Times.

За даними журналістів, після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану американські переговорники “не мають часу на Україну”, як заявляв Володимир Зеленський. Президент України також критикував рішення США послабити санкції щодо частини російського нафтового сектору, оскільки це дає Кремлю “відчуття безкарності”.

У матеріалі йдеться, що мирний процес фактично зайшов у глухий кут. Старший директор європейської консалтингової компанії Rasmussen Global Гаррі Неделку заявив: “Немає більше реальних переговорів. Росія не має стимулу їх продовжувати, а США більше не виглядають надійним посередником”.

Журналісти зазначають, що Київ став більш самостійним після кількох років розвитку власного оборонного виробництва. Україна зараз сама виробляє більшість дронів для фронту, а також шукає нові оборонні угоди з європейськими та близькосхідними партнерами.

Президент Центру трансатлантичного діалогу Максим Скрипченко заявив, що навіть припинення поставок американської зброї вже не стало б для України такою катастрофою, як раніше.

“Це не як за часів Байдена, коли ми настільки сильно залежали від американських поставок”, — пояснив він.

Водночас аналітики наголошують, що найважче Україні було б замінити американські розвіддані та ракети Patriot, які залишаються основним захистом від російських балістичних ракет. Київ уже працює над створенням власних ракет-перехоплювачів, але це потребує часу.

У NYT також нагадали, що адміністрація Трампа скоротила допомогу Україні на 99%, а сам Дональд Трамп неодноразово робив заяви про війну, які в Києві вважають вигідними для Росії. Попри це, Україна не відмовляється від контактів із Вашингтоном, оскільки США залишаються головним посередником у переговорах і ключовим джерелом розвідки.

Нагадаємо, аналітики ISW раніше зазначали, що Кремль продовжує демонструвати небажання до прямих переговорів з Україною та наполягає на умовах, які фактично означають капітуляцію Києва. Водночас Росія продовжує масовані атаки по Україні, попри заяви про готовність до миру.

Раніше Financial Times повідомляло, що лідери ЄС можуть задуматися над прямими переговорами з Володимиром Путіним через невдоволення перебігом перемовин, які проводить адміністрація Дональда Трампа.