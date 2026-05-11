Дипломатический процесс в тупике: Украина готовится к затяжной войне, — NYT

Президент Украины Владимир Зеленский все жестче критикует администрацию Дональда Трампа на фоне фактической остановки мирных переговоров с Россией и сокращения зависимости Киева от помощи США. Украина одновременно готовится к более длительной войне и ищет новых партнеров в Европе.

Об этом сообщило издание The New York Times.

По данным журналистов, после начала войны США и Израиля против Ирана американские переговорщики "не имеют времени на Украину", как заявлял Владимир Зеленский. Президент Украины также критиковал решение США ослабить санкции в отношении части российского нефтяного сектора, поскольку это дает Кремлю "ощущение безнаказанности".

В материале говорится, что мирный процесс фактически зашел в тупик. Старший директор европейской консалтинговой компании Rasmussen Global Гарри Неделку заявил: "Нет больше реальных переговоров. Россия не имеет стимула их продолжать, а США больше не выглядят надежным посредником".

Журналисты отмечают, что Киев стал более самостоятельным после нескольких лет развития собственного оборонного производства. Украина сейчас сама производит большинство дронов для фронта, а также ищет новые оборонные соглашения с европейскими и ближневосточными партнерами.

Президент Центра трансатлантического диалога Максим Скрипченко заявил, что даже прекращение поставок американского оружия уже не стало бы для Украины такой катастрофой, как раньше.

"Это не как во времена Байдена, когда мы настолько сильно зависели от американских поставок", — пояснил он.

В то же время аналитики отмечают, что труднее всего Украине было бы заменить американские разведданные и ракеты Patriot, которые остаются основной защитой от российских баллистических ракет. Киев уже работает над созданием собственных ракет-перехватчиков, но это требует времени.

В NYT также напомнили, что администрация Трампа сократила помощь Украине на 99%, а сам Дональд Трамп неоднократно делал заявления о войне, которые в Киеве считают выгодными для России. Несмотря на это, Украина не отказывается от контактов с Вашингтоном, поскольку США остаются главным посредником в переговорах и ключевым источником разведки.

Напомним, аналитики ISW ранее отмечали, что Кремль продолжает демонстрировать нежелание к прямым переговорам с Украиной и настаивает на условиях, которые фактически означают капитуляцию Киева. В то же время Россия продолжает массированные атаки по Украине, несмотря на заявления о готовности к миру.

Ранее Financial Times сообщало, что лидеры ЕС могут задуматься над прямыми переговорами с Владимиром Путиным из-за недовольства ходом переговоров, которые проводит администрация Дональда Трампа.