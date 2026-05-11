Путин намекнул на "конец войны", но Кремль не готов ее завершить, — ISW

Российский президент Владимир Путин заявил, что война в Украине якобы "подходит к концу", однако не дал никаких сигналов о готовности России прекратить агрессию. В то же время Кремль продолжает настаивать на капитуляции Украины и отказывается от прямых переговоров с Киевом.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 10 мая.

Они обратили внимание на заявление Путина во время пресс-конференции 9 мая, где он, комментируя украинские дальнобойные удары по России, сказал, что "это дело подходит к концу". Российские государственные медиа подали эти слова как намек на скорое завершение войны.

В ISW отметили, что Путин не озвучил никаких намерений прекратить войну. Наоборот, во время выступления он заявил, что российские войска должны "сосредоточиться на окончательном поражении Украины". Аналитики считают, что это свидетельствует о неизменности главной цели Кремля — капитуляции украинского государства.

Відео дня

Также Путин повторил свое предыдущее требование относительно возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, переговоры могут состояться только в Москве. В ISW отметили, что Кремль и в дальнейшем демонстрирует нежелание проводить немедленные двусторонние переговоры для завершения войны.

Аналитики считают, что такие заявления рассчитаны прежде всего на внутреннюю российскую аудиторию, которая все сильнее ощущает последствия более чем четырех лет войны и неспособность российской ПВО эффективно противодействовать украинским ударам по территории РФ.

Отдельно в ISW сообщили, что несмотря на объявленное "перемирие" на 9-11 мая, боевые действия не прекратились. По словам Зеленского, российские войска за двое суток совершили более 150 штурмов, около 100 артиллерийских ударов и почти 10 тысяч атак дронами. Российское Минобороны, в свою очередь, обвинило Украину в нарушении режима прекращения огня.

Мирные переговоры: что известно

8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что спецпредставители президента США Дональда трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев. В тот же день глава украинской переговорной делегации Рустем Умеров доложил Зеленскому о результатах встреч в США, в частности о продвижении в подготовке визита американских переговорщиков в Украину.

В то же время помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние мирные переговоры являются "нецелесообразными". Это произошло после угроз ударов по центру Киева и призывов покинуть столицу. Ушаков также вновь озвучил требование Кремля о выводе украинских войск из части Донбасса, которую контролирует Украина.

В Центр противодействия дезинформации заявили, что Россия не заинтересована в мире и стремится использовать переговоры для подготовки нового наступления.

Ранее Financial Times писало, что лидеры стран Евросоюза могут рассмотреть возможность переговоров с Владимиром Путиным из-за разочарования ходом переговоров, которые ведет администрация Трампа.