Путін натякнув на "кінець війни", але Кремль не готовий її завершити, — ISW

Російський президент Володимир Путін заявив, що війна в Україні нібито “добігає кінця”, однак не дав жодних сигналів про готовність Росії припинити агресію. Водночас Кремль продовжує наполягати на капітуляції України та відмовляється від прямих переговорів із Києвом.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 10 травня.

Вони звернули увагу на заяву Путіна під час пресконференції 9 травня, де він, коментуючи українські далекобійні удари по Росії, сказав, що “ця справа добігає кінця”. Російські державні медіа подали ці слова як натяк на швидке завершення війни.

В ISW наголосили, що Путін не озвучив жодних намірів припинити війну. Навпаки, під час виступу він заявив, що російські війська мають “зосередитися на остаточній поразці України”. Аналітики вважають, що це свідчить про незмінність головної мети Кремля — капітуляцію української держави.

Також Путін повторив свою попередню вимогу щодо можливої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, переговори можуть відбутися лише в Москві. В ISW зазначили, що Кремль і надалі демонструє небажання проводити негайні двосторонні переговори для завершення війни.

Аналітики вважають, що такі заяви розраховані передусім на внутрішню російську аудиторію, яка дедалі сильніше відчуває наслідки більш ніж чотирьох років війни та неспроможність російської ППО ефективно протидіяти українським ударам по території РФ.

Окремо в ISW повідомили, що попри оголошене “перемир’я” на 9–11 травня, бойові дії не припинилися. За словами Зеленського, російські війська за дві доби здійснили понад 150 штурмів, близько 100 артилерійських ударів і майже 10 тисяч атак дронами. Російське Міноборони, своєю чергою, звинуватило Україну у порушенні режиму припинення вогню.

Мирні переговори: що відомо

8 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що спецпредставники президента США Дональда трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Київ. Того ж дня глава української переговорної делегації Рустем Умеров доповів Зеленському про результати зустрічей у США, зокрема про просування в підготовці візиту американських перемовників до України.

Водночас помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що тристоронні мирні переговори є “недоцільними”. Це сталося після погроз ударів по центру Києва та закликів залишити столицю. Ушаков також знову озвучив вимогу Кремля про виведення українських військ із частини Донбасу, яку контролює Україна.

У Центр протидії дезінформації заявили, що Росія не зацікавлена у мирі та прагне використати переговори для підготовки нового наступу.

Раніше Financial Times писало, що лідери країн Євросоюзу можуть розглянути можливість переговорів із Володимиром Путіним через розчарування ходом перемовин, які веде адміністрація Трампа.