Сразу после Трампа: в Кремле подтвердили визит Путина в Китай

Владимир Путин посетит Китай. Визит главы Кремля состоится вскоре после посещения КНР американским президентом Дональдом Трампом.

На следующей неделе, 19–20 мая, Владимир Путин посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Поездка, как отмечается, состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит приурочат к подписанию договора "о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве". При этом стороны будут обсуждать "основные международные и региональные проблемы".

Напомним, во время встречи в Пекине Дональд Трамп и Си Цзиньпин планировали обсудить искусственный интеллект, Иран и войну в Украине. Президент США прибыл в Китай вместе с руководителями крупнейших технологических компаний, среди которых Илон Маск и Тим Кук.

Во время прогулки двух лидеров по территории комплекса Чжуннаньхай в центре Пекина, где растут вековые деревья, Си подчеркнул, что иностранных гостей в эту часть правительственного квартала приглашают крайне редко. Однако Владимир Путин ранее уже посещал закрытую достопримечательность.

На переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Китае Си Цзиньпин предупредил, что из-за Тайваня между Пекином и Вашингтоном может возникнуть "конфликт". После возвращения в США американский лидер заявил, что не готов вступать в войну против Китая, поддерживая Тайвань.