Закрытый для других лидеров: Си показал Трампу сад возле Запретного города

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по территории закрытого комплекса Чжуннаньхай в центре Пекина. Во время прогулки Си подчеркнул, что иностранных гостей в эту часть правительственного квартала приглашают крайне редко.

После переговоров по торговле, Тайваню и Ирану, в последние часы саммита Си Цзиньпин продемонстрировал Дональду Трампу многовековые деревья в огороженном пекинском комплексе, сообщило информационное агентство Reuters 15 апреля.

Бывший императорский сад, где сейчас расположены здания правящей Коммунистической партии и Государственного совета (кабинет министров Китая), находится рядом со знаменитой достопримечательностью Пекина — Запретным городом, и возле площади Тяньаньмэнь.

"Позвольте мне сказать, что всем деревьям с этой стороны более 200-300 лет. Там есть некоторые, которым более 400 лет. В других местах сада также есть тысячелетние деревья", — сказал Си через переводчика, указывая на высокие стволы.

Трамп выразил удивление тем, что некоторым деревьям по 1000 лет и ответил: "Они живут так долго?".

Также Трамп спросил Си, принимали ли в комплексе также других иностранных лидеров.

"Очень редко. Сначала мы обычно не проводили здесь дипломатические мероприятия. Даже после того, как мы начали их проводить, это все еще происходит чрезвычайно редко. Например, Путин здесь был", — ответил Си.

Затем он пригласил Трампа прикоснуться к 280-летнему дереву.

"Хорошо. Мне нравится", — ответил Трамп.

Этот момент дал редкую возможность увидеть неформальное взаимодействие между главами государств.

