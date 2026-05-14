"Убирайся": в Пекине случилась драка за спиной Трампа (видео)

Предварительно, потасовка произошла между американскими журналистами и китайскими чиновниками, которые не пускали их в зал, где проходила встреча между Трампом и Си Цзиньпинем.

Когда президент Трамп и председатель Си Цзиньпин следовали на саммит в Пекине, между сотрудниками службы безопасности и представителями СМИ произошла драка. Кто именно подрался – неизвестно, но камера упала и записала звуки потасовки и чей-то выкрик: "Get the f***ck out of here!". Фокус собрал все, что известно.

Хаотичная сцена развернулась в Большом зале народных собраний, когда китайские чиновники попытались заблокировать вход американской прессе в зал, что вызвало ожесточенную борьбу.

Инцидент произошел, когда Трамп и Си Цзиньпин прибыли на важные переговоры, на мгновение затмив начало саммита.

Отмечается, что сотрудники службы безопасности или чиновники агрессивно отталкивали журналистов, которые пытались заснять происходящее.

Напомним, инцидент произошел во время визита в мае 2026 года, где Трамп и Си Цзиньпин обсудили основные проблемы, касающиеся торговли, Тайваня и технологического соперничества. Несмотря на хаос, два лидера продолжили запланированную встречу. Но большая часть встреч прошла без СМИ. Журналистов также не пустили в Храм Неба в Пекине, где, как стало известно, президент США и лидер Китая обсуждали Тайвань.

