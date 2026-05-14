"Забирайся": у Пекіні сталася бійка за спиною Трампа (відео)

Попередньо, штовханина сталася між американськими журналістами і китайськими чиновниками, які не пускали їх до зали, де відбувалася зустріч між Трампом і Сі Цзіньпінем.

Коли президент Трамп і голова Сі Цзіньпін прямували на саміт у Пекіні, між співробітниками служби безпеки та представниками ЗМІ сталася бійка. Хто саме побився — невідомо, але камера впала і записала звуки бійки та чийсь вигук: "Get the f***ck out of here!". Фокус зібрав усе, що відомо.

Хаотична сцена розгорнулася у Великій залі народних зборів, коли китайські чиновники спробували заблокувати вхід американській пресі до зали, що викликало запеклу боротьбу.

Інцидент стався, коли Трамп і Сі Цзіньпін прибули на важливі переговори, на мить затьмаривши початок саміту.

Зазначається, що співробітники служби безпеки або чиновники агресивно відштовхували журналістів, які намагалися зняти те, що відбувається.

Нагадаємо, інцидент стався під час візиту в травні 2026 року, де Трамп і Сі Цзіньпін обговорили основні проблеми, які стосувалися торгівлі, Тайваню і технологічного суперництва. Незважаючи на хаос, два лідери продовжили заплановану зустріч. Але більша частина зустрічей пройшла без ЗМІ. Журналістів також не пустили до Храму Неба в Пекіні, де, як стало відомо, президент США і лідер Китаю обговорювали Тайвань.

