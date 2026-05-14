Королівський люкс на цілий поверх: де Сі Цзіньпін поселив Трампа

Передбачається, що Трамп під час свого візиту в Пекін буде проживати в королівському люксі готелю Four Seasons Hotel Beijing, в якому є особистий ліфт і телескоп для милування містом.

У китайській столиці було посилено заходи безпеки, евакуйовано готельні номери та закрито станції метро перед візитом Дональда Трампа, пише South China Morning Post.

Офіційно не повідомлялося, де живе Трамп, але в готелі Four Seasons Hotel Beijing почали встановлювати додаткове обладнання для огляду ще за кілька днів до його візиту. І його президентський лімузин "Звір" приїхав саме туди, після того, як літак Трампа приземлився. ЗМІ повідомляють, що президент США проживає в готелі "Чотири сезони", у королівському люксі, який займає цілий 27-поверх і має площу 730 квадратних метрів.

У ньому є тераса площею 250 квадратних метрів, телескоп, з якого можна насолоджуватися краєвидом на Пекін, обідній стіл на 16 осіб, головна спальня і дві гостьові спальні.

Його делегація розмістилася в розташованому неподалік готелі Kempinski Hotel Beijing Yansha Centre. Номери в цих двох готелях були недоступні для бронювання з вівторка до четверга.

Готель Four Seasons Beijing відкрили 2012 року, він розташований лише за 700 метрів від посольства США. Під час свого візиту до Китаю 2017 року Трамп зупинявся в готелі St Regis Beijing, відкритому 1997 року.

Біля готелю, де поселили Трампа, зібрався цілий натовп

До слова, президент Франції Еммануель Макрон у 2023 році зупинявся в готелі Kempinski Hotel Beijing Yansha Centre.

Співробітник готелю повідомив, що ресторани і кондитерська готелю "Чотири сезони" припинили роботу після полудня у вівторок, і багатьом співробітникам готелю надали триденну відпустку.

У вівторок вранці готель Four Seasons почав установку додаткового обладнання для огляду пасажирів і розмістив захисну ширму з високою щільністю покриття біля головного входу.

До полудня вівторка біля обох готелів було запроваджено обмеження руху, що обмежують потік автомобілів і пішоходів. Озброєні поліцейські чергували перед головними входами в обидва заклади.

До полудня вівторка також було перекрито службову дорогу на захід від готелю Four Seasons. Уздовж дороги вишикувалися поліцейські машини й автобуси, а також вантажівки, які, ймовірно, належать американській делегації. Поліцейські з собаками проводили перевірку транспортних засобів.

Станція Лянмацяо, найближча до двох готелів, залишалася відкритою. Однак у вівторок біля кількох входів на станцію чергували озброєні поліцейські, які перевіряли документи пасажирів — стандартна практика в Пекіні під час великих заходів.

Згідно з опублікованим Білим домом маршрутом, у четвер вдень Трамп відвідав Храм Неба разом із Сі Цзіньпіном. Храм Неба слугував місцем проведення імператорських жертвоприношень за часів династій Мін (1368-1644) і Цин (1644-1911).

Дональду Трампу показали Храм неба

Адміністрація Храму Неба оголосила, що територія буде закрита для відвідування з вівторка по четвер.

Від початку цього місяця в Пекінському міжнародному аеропорту "Столиця" приземлилося кілька транспортних літаків C-17 для доставки вантажів, включно з обладнанням для гарантування безпеки, технікою Секретної служби США і засобами зв'язку.

Також стало відомо, що делегацію США готували до візиту в Пекін, подавши китайські страви на борту президентського літака: спрінг роли, печиво з побажаннями і локшину з овочами та яловичиною.

А на офіційному прийомі в Пекіні президента США годували вже більш вишукано. Відомо, що Трамп віддає перевагу фастфуду, але подали йому, серед іншого, качку по-пекінськи, медузу і парові булочки зі свининою.

Також стало відомо, що Ілон Маск, який прилетів із Трампом до Пекіна, взяв із собою свого сина Х.