Ілон Маск привіз до Пекіна свого сина з невимовним ім'ям (відео)

Президент США Дональд Трамп привіз із собою в Китай цілу делегацію бізнесменів. Але виявилося, що список був неповним.

14 травня провідні американські бізнесмени, включно з Ілоном Маском, Тімом Куком і Дженсеном Хуангом, зустрілися в Пекіні з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном у межах ділових переговорів високого рівня між Китаєм і США, пише Euronews.

Ілон Маск привіз до Пекіна свого сина

І на зустріч із прем'єр-міністром Ілон Маск привів свого сина X Æ A-Xii, якого він кличе просто Х. На відео хлопчик, який уже встиг побувати на прийомі в Мар-а-Лаго та Овальному кабінеті Білого дому, мав веселий і задоволений вигляд. Він був одягнений у блакитну жилетку в китайському стилі і ніс сумку у вигляді китайської маски.

Цей візит зараз має вирішальне значення для Tesla, оскільки компанія прагне впровадити систему повного автономного водіння (FSD) на найбільшому в світі автомобільному ринку в умовах жорсткої конкуренції з боку BYD та інших компаній. На кону стоїть доступ Tesla до 1,4 мільярда споживачів у Китаї та дозвіл на передачу важливих даних про автономне водіння за кордон, що вплине на мільярди доларів глобальної виручки.

Нагадаємо, мати Х — відома канадська співачка Граймс, з якою Ілон Маск зустрічався 2020 року і розлучився вже за рік. Загалом у пари троє дітей: двоє молодших від сурогатних матерів.

У 2024 році Клер Буше (справжнє ім'я Граймс) скаржилася, що Ілон Маск "відібрав у неї дітей" і став іншою людиною.

Вона також скаржилася, що Ілон Маск виставляє їхнього сина напоказ і публікує його фото в соцмережах. У Маска і справді особливе ставлення до Х, він частіше за інших бере його з собою в ділові поїздки і часто фотографується разом із дитиною. Візит до Пекіна не став винятком.