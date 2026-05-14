Илон Маск привез в Пекин своего сына с непроизносимым именем (видео)

Президент США Дональд Трамп привез с собой в Китай целую делегацию бизнесменов. Но оказалось, что список был неполным.

14 мая ведущие американские бизнесмены, включая Илона Маска, Тима Кука и Дженсена Хуанга, встретились в Пекине с премьер-министром Китая Ли Цяном в рамках деловых переговоров высокого уровня между Китаем и США, пишет Euronews.

Илон Маск привез в Пекин своего сына

И на встречу с премьер-министром Маск привел своего сына X Æ A-Xii, которого он зовет просто Х. На видео мальчик, который уже успел побывать на приеме в Мар-а-Лаго и Овальном кабинете Белого дома, выглядел веселым и довольным. Он был одет в голубую жилетку в китайском стиле и нес сумку в виде китайской маски.

Этот визит сейчас имеет решающее значение для Tesla, поскольку компания стремится внедрить систему полного автономного вождения (FSD) на крупнейшем в мире автомобильном рынке в условиях жесткой конкуренции со стороны BYD и других компаний. На кону стоит доступ Tesla к 1,4 миллиардам потребителей в Китае и разрешение на передачу важных данных об автономном вождении за рубеж, что повлияет на миллиарды долларов глобальной выручки.

Напомним, мать Х – известная канадская певица Граймс, с которой Илон Маск встречался в 2020 году и расстался уже через год. Всего у пары трое детей: двое младших от суррогатных матерей.

В 2024 году Клэр Буше (настоящее имя Граймс) жаловалась, что Илон Маск "отобрал у нее детей" и стал другим человеком.

Она также жаловалась, что Илон Маск выставляет их сына напоказ и публикует его фото в соцсетях. У Маска и правда особенное отношение к Х, он чаще других берет его с собой в деловые поездки и часто фотографируется вместе с ребенком. Визит в Пекин не стал исключением.