"Прекратите!": Граймс снова обратилась к Илону Маску публично из-за их сына

Певица не в восторге от того, что Илон Маск сделал ее сына публичной личностью и постоянно берет его с собой на мероприятия.

Related video

Канадская певица Граймс, мать троих детей техномагната Илона Маска, снова обратилась к нему публично, не сумев добиться личного разговора. В новом интервью Time она попросила миллиардера и "всех остальных" прекратить публиковать фото ее маленького сына по имени Экс Эш Эй-Твелв.

В беседе журналисты спросили ее о том, как она стала чаще использовать социальные сети и как реагировать на действия своего бывшего партнера.

"Это было похоже на "Граймс критикует", "Граймс высказывается". Это как, окей, это был ответ. Но я бы очень хотела, чтобы люди перестали публиковать фотографии моего ребенка везде. Я думаю, что слава — это то, на что вы должны согласиться. Очевидно, все будет так, как есть. Но я была бы очень, очень признательна за это. Я могу только спросить, поэтому я просто спрашиваю", — сказала певица, настоящее имя которой Клэр Элис Буше.

На прошлой неделе певица через Х сообщила Маску о том, что здоровье одного из трех их детей в серьезной опасности, и ему грозит пожизненная инвалидность. Она просила его связаться с ней, чтобы решить этот вопрос. О каком из трех детей идет речь — не уточняется. У Граймс есть четырехлетний сын X Æ A-12, трехлетняя Экса и двухлетний Техно.

Граймс со старшим сыном и Илоном Маском Фото: Elon Musk/Twitter

Клэр ранее боролась с генеральным директором Tesla и SpaceX за опеку над своими детьми. Буквально на прошлой неделе она публично выразила свое раздражение тем, что Маск вывел их сына X на всеобщее обозрение на пресс-конференции в Овальном кабинете с Дональдом Трампом.

Маск стал близким советником президента США, возглавив масштабные усилия по сокращению расходов и сокращению федерального правительства.

Увидев сына в Овальном кабинете, Граймс отругала своего бывшего возлюбленного в социальных сетях и сказала: "Он не должен появляться на публике в таком виде. Я этого не видела, спасибо, что предупредили меня. Но я рада, что он был вежлив".

В ноябре прошлого года певица призналась, что она уже год ведет судебную тяжбу с Маском за опеку, в течение которой она якобы не видела одного из своих детей в течение пяти месяцев. Илон подал в суд на опеку над детьми, которых он делит с Граймс в Техасе, где находится штаб-квартира его бизнеса.

Буше ответила встречным иском, подав "ходатайство об установлении родительских отношений" в суд Калифорнии, что обычно рассматривается как первый шаг в иске об опеке для неженатых родителей. Она утверждала, что Маск лишал ее доступа к ее детям и даже не давал им видеться с неизлечимо больной бабушкой по материнской линии.

Секретарь округа Трэвис подтвердил, что спор в Техасе был урегулирован, но отказался предоставить дополнительные подробности. Граймс заявила, что это испытание едва не сделало ее "банкротом" и не позволило ей создавать новую музыку.

Ранее Фокус писал, за что мать 13-го ребенка Илона Маска обиделась на него.