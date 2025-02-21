Певица Граймс публично обратилась к Илону Маску из-за проблем со здоровьем у их ребенка

По словам певицы, если проблема не будет решена, ребенку грозит пожизненная инвалидность.

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36-летняя канадская певица Граймс, которая является матерью троих из 13 известных детей техномагната Илона Маска, не смогла достучаться до него обычным способом, а потому решила обратиться публично, использовав соцсеть. Таким обраом она сообщила отцу своих сыновей и дочери, что у одного из его детей "медицинский кризис", пишет Daily Mail.

Артистка воспитывает четырехлетнего X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), трехлетнюю Экс и двухлетнего Техно, причем двое младших детей родились у пары уже после их расставания.

"Пожалуйста, ответь о медицинском кризисе нашего ребенка. Мне жаль делать это публично, но больше недопустимо игнорировать эту ситуацию. Это требует немедленного внимания. Если ты не хочешь говорить со мной, не мог бы ты, пожалуйста, назначить или нанять кого-то, кто может, чтобы мы могли двигаться дальше в решении этого вопроса? Это срочно, Илон", – говорилось в публикациях, которые автор вскоре удалила.

Подписчики в социальных сетях выразили свое сочувствие Граймс в ответ и задались вопросом, почему она вынесла это на публику, заявив, что последствия могут нанести непоправимый вред.

"Я не буду раскрывать подробности, но он не отвечает на текстовые сообщения, звонки или электронные письма и пропускает все встречи, и наш ребенок будет страдать от пожизненной инвалидности, если он не ответит как можно скорее, поэтому мне нужно, чтобы он, черт возьми, ответил, и если мне придется применить публичное давление, то, полагаю, мы в этом и находимся", – ответила она.

Ее сообщение появилось после того, как Илон размахивал бензопилой на сцене Конференции консервативных политических действий с Хавьером Миллеем, президентом Аргентины, демонстрируя, как "урезает" федеральные расходы.

Маск не ответил Граймс публично, хотя сделал несколько постов в X после того, как она попросила о помощи.

Ранее певица боролась с генеральным директором Tesla и SpaceX за опеку над своими детьми. Буквально на прошлой неделе она публично выразила свое раздражение тем, что Маск вывел их сына старшего сына на всеобщее обозрение на пресс-конференции в Овальном кабинете с Дональдом Трампом.

"Он не должен появляться на публике в таком виде. Я этого не видела, спасибо, что предупредили меня. Но я рада, что он был вежлив", – написала артистка.

Граймс и Маск приветствовали своего первого ребенка в мае 2020 года и изначально дали сыну имя X Æ A-12, что нарушало бы правила Калифорнии, поскольку содержало символы, которых нет в современном английском алфавите. Затем они изменили имя мальчика на X Æ A-XII (Экс Эш Эй-Твелв).

В следующем году у них родилась дочь Экса Дарк Сидерэль от суррогатной матери.

После рождения третьего ребенка Граймс подала в суд на Маска в сентябре 2023 года по поводу родительских прав на своих детей в суд Калифорнии. Маск якобы боролся за то, чтобы слушание было закрытым, требуя засекретить документы.

В ноябре прошлого года певица рассказала, что она уже год ведет борьбу с Илоном за опеку, в течение которого она якобы не видела одного из своих детей в течение пяти месяцев. Миллиардер подал в суд на опеку над детьми, которых он делит с Граймс в Техасе, где находится штаб-квартира его бизнеса.

Певица ответила встречным иском, подав "ходатайство об установлении родительских отношений" в суд Калифорнии, что обычно рассматривается как первый шаг в иске об опеке для неженатых родителей. Она утверждала, что Маск не дает ей видеться с ее детьми и даже не дает им видеться с неизлечимо больной бабушкой по материнской линии.

Секретарь округа Трэвис подтвердил, что спор в Техасе был урегулирован, но отказался предоставить дополнительные подробности.

Граймс утверждает, что эти испытания едва не сделали ее "банкротом" и неспособной создавать новую музыку.

Ранее Фокус писал, что мать 13-го ребенка Илона Маска рассказала об их связи, обидевшись на миллиардера.