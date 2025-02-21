Співачка Граймс публічно звернулася до Ілона Маска через проблеми зі здоров'ям у їхньої дитини

За словами співачки, якщо проблему не буде вирішено, дитині загрожує довічна інвалідність.

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36-річна канадська співачка Граймс, яка є матір'ю трьох із 13 відомих дітей техномагната Ілона Маска, не змогла достукатися до нього звичайним способом, а тому вирішила звернутися публічно, використавши соцмережу. У такий спосіб вона повідомила батькові своїх синів і доньки, що в одного з його дітей "медична криза", пише Daily Mail.

Артистка виховує чотирирічного X Æ A-12 (Екс Еш Ей-Твелв), трирічну Екс і дворічного Техно, причому двоє молодших дітей народилися в пари вже після їхнього розставання.

"Будь ласка, дай відповідь про медичну кризу нашої дитини. Мені шкода робити це публічно, але більше неприпустимо ігнорувати цю ситуацію. Це потребує негайної уваги. Якщо ти не хочеш говорити зі мною, чи не міг би ти, будь ласка, призначити або найняти когось, хто може, щоб ми могли рухатися далі у вирішенні цього питання? Це терміново, Ілоне", — йшлося в публікаціях, які авторка незабаром видалила.

Підписники в соціальних мережах висловили своє співчуття Граймс у відповідь і задалися питанням, чому вона винесла це на публіку, заявивши, що наслідки можуть завдати непоправної шкоди.

"Я не розкриватиму подробиць, але він не відповідає на текстові повідомлення, дзвінки або електронні листи і пропускає всі зустрічі, і наша дитина буде страждати від довічної інвалідності, якщо він не відповість якнайшвидше, тому мені потрібно, щоб він, чорт візьми, відповів, і якщо мені доведеться застосувати публічний тиск, то, гадаю, ми в цьому і перебуваємо", — відповіла вона.

Її повідомлення з'явилося після того, як Ілон розмахував бензопилою на сцені Конференції консервативних політичних дій з Гав'єром Міллеєм, президентом Аргентини, демонструючи, як "урізає" федеральні витрати.

Маск не відповів Граймс публічно, хоча зробив кілька постів в X після того, як вона попросила про допомогу.

Раніше співачка боролася з генеральним директором Tesla і SpaceX за опіку над своїми дітьми. Буквально минулого тижня вона публічно висловила своє роздратування тим, що Маск вивів їхнього сина старшого сина на загальний огляд на прес-конференції в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом.

"Він не повинен з'являтися на публіці в такому вигляді. Я цього не бачила, спасибі, що попередили мене. Але я рада, що він був ввічливий", — написала артистка.

Граймс і Маск привітали свою першу дитину в травні 2020 року і спочатку дали синові ім'я X Æ A-12, що порушувало б правила Каліфорнії, оскільки містило символи, яких немає в сучасному англійському алфавіті. Потім вони змінили ім'я хлопчика на X Æ A-XII (Екс Еш Ей-Твелв).

Наступного року у них народилася донька Екса Дарк Сідерель від сурогатної матері.

Після народження третьої дитини Граймс подала до суду на Маска у вересні 2023 року з приводу батьківських прав на своїх дітей до суду Каліфорнії. Маск нібито боровся за те, щоб слухання було закритим, вимагаючи засекретити документи.

У листопаді минулого року співачка розповіла, що вона вже рік веде боротьбу з Ілоном за опіку, протягом якого вона нібито не бачила одного зі своїх дітей протягом п'яти місяців. Мільярдер подав до суду на опіку над дітьми, яких він ділить із Граймс у Техасі, де розташована штаб-квартира його бізнесу.

Співачка відповіла зустрічним позовом, подавши "клопотання про встановлення батьківських стосунків" до суду Каліфорнії, що зазвичай розглядається як перший крок у позові про опіку для неодружених батьків. Вона стверджувала, що Маск не дає їй бачитися з її дітьми і навіть не дає їм бачитися з невиліковно хворою бабусею по материнській лінії.

Секретар округу Тревіс підтвердив, що суперечку в Техасі було врегульовано, але відмовився надати додаткові подробиці.

Граймс стверджує, що ці випробування ледь не зробили її "банкрутом" і нездатною створювати нову музику.

Раніше Фокус писав, що мати 13-ї дитини Ілона Маска розповіла про їхній зв'язок, образившись на мільярдера.