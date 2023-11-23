Ілон Маск продовжує битву за опіку над своїми дітьми від співачки Граймс

Мільярдер продовжує боротьбу за опіку в Техасі, де йому доведеться платити всього 2760 доларів на місяць як аліменти.

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Ілон Маск звинуватив свою колишню дівчину Граймс у спробі уникнути суду Техасу у справі про опіку, як показують судові протоколи. Мільярдер проживає в Техасі і з ним живе його син Х, але Граймс перевезла двох дітей до Каліфорнії. Про це повідомляє Business Insider

Згідно з судовими документами, отриманими журналістами, Ілон Маск звинуватив Граймс у тому, що цього року вона переїхала з двома дітьми до Каліфорнії, щоб не допустити розгортання битви за опіку в Техасі.

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Спочатку Маск подав до суду на свою колишню дівчину в Техасі у вересні, щоб "встановити дитячо-батьківські стосунки" з трьома спільними дітьми.

Кілька тижнів потому Граймс подала зустрічний позов до Маска в Каліфорнії, вимагаючи фізичної опіки над дітьми. У жовтні вона повідомила техаському судді, що Маск узяв на себе опіку над їхнім 3-річним сином X Æ A-Xii, незважаючи на її заперечення.

Ілон Маск і Граймс із сином Х Фото: Юсаку Маесава

Експерти із сімейного права раніше повідомили, що перша тяганина у цій справі, ймовірно, розгорнеться через те, який штат має юрисдикцію: Каліфорнія чи Техас. Результат цієї боротьби може мати серйозні наслідки для Маска завдяки різним обмеженням на аліменти в Каліфорнії і Техасі.

Техас обмежує щомісячні виплати аліментів на рівні 2760 доларів на трьох дітей, саме стільки дітей мають Маск і Граймс. Каліфорнія, однак, не має обмежень, а це означає, що такій людині, як Маск — найбагатшій у світі — можна наказати заплатити надзвичайно високу суму.

У понеділок Маск подав змінену петицію, в якій йшлося про те, що Техас є підходящою юрисдикцією для їхньої битви за опіку, оскільки на момент подачі його первісної петиції це був штат, де розташований будинок його дітей.

Ілон Маск із сином Х Фото: Getty Images

У петиції також йдеться, що Граймс заявила, що вона не є резидентом Техасу, "очевидно намагаючись обійти юрисдикцію цього суду". Хоча багато конкретних дат у петиції було відредаговано, у ній ідеться про те, що Граймс переїхала до Каліфорнії в якийсь момент у 2023 році з двома дітьми і не повернулася в Техас.

У петиції йдеться, що X, якого часто фотографують із Маском на публіці, залишився з батьком у Техасі.

Незважаючи на те, що Граймс і двоє дітей перебували в Каліфорнії, у петиції йшлося про те, що вона і троє дітей проживали в Техасі, здебільшого з Маском, принаймні шість місяців поспіль, що робило його їхнім рідним штатом.

Але у зустрічному позові Граймс вона заявила, що троє дітей жили з нею в Каліфорнії з 31 грудня минулого року.

Дата переїзду Граймс та її дітей до Каліфорнії може вплинути на те, який штат вважається їхнім рідним штатом і, отже, на те, де розвиватиметься справа.

Пітер Волцер, партнер Walzer Melcher, який має досвід у складних і дорогих справах із сімейного права, зазначив, що в петиції Маска посилаються на "Єдиний закон про юрисдикцію та правозастосування щодо опіки над дітьми" та "Єдиний міжштатний закон про підтримку сім'ї" — угоди між штатами, які визначають, де Справи про опіку та підтримку мають вирішуватися.

У штатах існують різні версії цих законів, але UCCJEA в Каліфорнії і Техасі стверджують, що рідним штатом дитини є той, у якому вона прожила шість місяців поспіль до початку процедури опіки. Волцер сказав, що Маск і Граймс можуть витратити місяці, просто намагаючись довести, в якому штаті насправді жили діти.

Адвокати Маска і Граймса не відповіли на запити журналістів про коментарі.

Нагадаємо, спочатку було відомо, що у Граймс і Маска народилися двоє дітей: син X Æ A-Xii і дочка Екса Дарк Сідерель, яку тепер звуть просто Y.

А згідно з оглядом біографії Маска, яка була написана журналістом Волтером Ісасоном, виявилося, що співачка і мільярдер встигли стати батьками третьої спільної дитини. У колишньої пари народився син на ім'я Техно Механікус, якого також звуть просто Тау.