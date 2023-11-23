Илон Маск продолжает битву за опеку над своими детьми от певицы Граймс

Миллиардер продолжает борьбу за опеку в Техасе, где ему придется платить всего 2760 долларов в месяц в качестве алиментов.

Related video

Илон Маск обвинил свою бывшую девушку Граймс в попытке избежать суда Техаса в деле об опеке, как показывают судебные протоколы. Миллиардер проживает в Техасе и с ним живет его сын Х, но Граймс перевезла двух детей в Калифорнию. Об этом сообщает Business Insider

Согласно судебным документам, полученным журналистами, Илон Маск обвинил Граймс в том, что в этом году она переехала с двумя детьми в Калифорнию, чтобы не допустить развертывания битвы за опеку в Техасе.

Важно

Бывшая жена Илона Маска Клер Буше подала против него иск в суд, — СМИ

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Первоначально Маск подал в суд на свою бывшую девушку в Техасе в сентябре, чтобы "установить детско-родительские отношения" с тремя общими детьми.

Несколько недель спустя Граймс подала встречный иск к Маску в Калифорнии, требуя физической опеки над детьми. В октябре она сообщила техасскому судье, что Маск взял на себя опеку над их 3-летним сыном X Æ A-Xii, несмотря на ее возражения.

Илон Маск и Граймс с сыном Х Фото: Elon Musk/Twitter

Эксперты по семейному праву ранее сообщили, что первая тяжба по этому делу, вероятно, развернется из-за того, какой штат обладает юрисдикцией: Калифорния или Техас. Исход этой борьбы может иметь серьезные последствия для Маска благодаря различным ограничениям на алименты в Калифорнии и Техасе.

Техас ограничивает ежемесячные выплаты алиментов на уровне 2760 долларов на троих детей, именно столько детей у Маск и Граймс. Калифорния, однако, не имеет ограничений, а это означает, что такому человеку, как Маск — самому богатому в мире — можно приказать заплатить чрезвычайно высокую сумму.

В понедельник Маск подал измененную петицию, в которой говорилось, что Техас является подходящей юрисдикцией для их битвы за опеку, поскольку на момент подачи его первоначальной петиции это был штат, где находится дом его детей.

Илон Маск с сыном Х Фото: Getty Images

В петиции также говорится, что Граймс заявила, что она не является резидентом Техаса, "очевидно пытаясь обойти юрисдикцию этого суда". Хотя многие конкретные даты в петиции были отредактированы, в ней говорится, что Граймс переехала в Калифорнию в какой-то момент в 2023 году с двумя детьми и не вернулась в Техас.

В петиции говорится, что X, которого часто фотографируют с Маском на публике, остался с отцом в Техасе.

Несмотря на то, что Граймс и двое детей находились в Калифорнии, в петиции говорилось, что она и трое детей проживали в Техасе, в основном с Маском , по крайней мере шесть месяцев подряд, что делало его их родным штатом.

Но во встречном иске Граймс она заявила, что трое детей жили с ней в Калифорнии с 31 декабря прошлого года.

Дата переезда Граймс и ее детей в Калифорнию может повлиять на то, какой штат считается их родным штатом и, следовательно, на то, где будет развиваться дело.

Питер Уолцер, партнер Walzer Melcher, обладающий опытом в сложных и дорогостоящих делах по семейному праву, отметил, что в петиции Маска ссылаются на "Единый закон о юрисдикции и правоприменении в отношении опеки над детьми" и "Единый межштатный закон о поддержке семьи" — соглашения между штатами, которые определяют, где Дела об опеке и поддержке должны решаться.

В штатах существуют разные версии этих законов, но UCCJEA в Калифорнии и Техасе утверждают, что родным штатом ребенка является тот, в котором он прожил шесть месяцев подряд до начала процедуры опеки. Уолцер сказал, что Маск и Граймс могут потратить месяцы, просто пытаясь доказать, в каком штате на самом деле жили дети.

Адвокаты Маска и Граймса не ответили на запросы журналистов о комментариях.

Напомним, сначала было известно, что у Граймс и Маска родились двое детей: сын X Æ A-Xii и дочь Экса Дарк Сидерель, которую теперь зовут просто Y.

А согласно обзору биографии Маска, которая была написана журналистом Уолтером Исасоном, оказалось, что певица и миллиардер успели стать родителями третьего совместного ребенка. У бывшей пары родился сын по имени Техно Механикус, который также зовут просто Тау.