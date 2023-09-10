Илон Маск стал отцом в одиннадцатый раз: имя ребенка

У генерального директора Tesla и SpaceX сейчас подрастают 10 детей. Его первенец умер на 10-й неделе жизни.

Related video

52-летний американский миллиардер Илон Маск и его бывшая девушка, 35-летняя канадская певица Граймс (Клэр Буше), в третий раз стали родителями, хотя ранее сообщалось о недоразумениях между ними. Об этом сообщается в новой биографии генерального директора Tesla.

Согласно обзору биографии Маска, которая была написана журналистом Уолтером Исасоном и должна быть опубликована 12 сентября, предприниматель и певица стали родителями третьего совместного ребенка. У бывшей пары родился сын по имени Техно Механикус, который также называется "Тау". Мальчик стал одиннадцатым ребенком Маска.

Подробностей относительно места рождения ребенка нет. Также непонятно, родила ли его суррогатная мама, как это было с дочерью экс-пары в декабре 2021 года — Эксой Дарк Сидерель, которую зовут Y.

4 мая 2020 года у Маска и Граймс родился сын X Æ A-12, чье имя позже было изменено на X Æ A-Xii, или просто X.

Теперь у бизнесмена и певицы подрастают трое общих детей.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Илон Маск и Граймс Фото: Getty Images

Кроме них, Маск также является отцом шести детей, которых он воспитывает со своей бывшей женой, канадской писательницей Джастин Уилсон. Однако первенец миллиардера Невада умер в детстве.

Впоследствии родились близнецы Вивиан Дженна Уилсон и Гриффин. Первая подала заявление на смену своего имени и пола и заявила, что больше не желает иметь связей со своим отцом.

Затем Уилсон родила тройню по имени Кай, Саксон и Дамиан в 2006 году.

А в 2021 году сотрудница его компании Шивон Зиллис родила многодетному отцу близнецов — сына Страйдера и дочь Эйзур.

Илон Маск с первой женой и детьми Фото: Getty

Напомним, Илон Маск отреагировал на обвинения в отключении Starlink возле Крыма.

Также Фокус писал о недоразумении между Маском и его сыном-трансгендером.