Илон Маск обозвал своего сына-трансгендера коммунистом

И обвинил частную школу в Санта-Монике в промывании мозгов.

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Илон Маск называет своего ребенка-трансгендера Вивиан "коммунисткой", которая считает, что "любой богатый — зло", и обвиняет частную среднюю школу Санта-Моники "Перекресток" в промывании ей мозгов. Об этом пишет Daily Mail.

Илон Маск рассказал о своем болезненном отчуждении от своего сына-трансгендера , назвав его "коммунистом".

В прошлом году 19-летний сын Маска Ксавьер от его первого брака с Джастин Уилсон официально изменил свой пол на женский, а имя сменил на на Вивиан Дженну Уилсон, заявив в судебных документах, что она "больше не желает иметь какое-либо отношение" к генеральному директору Tesla -миллиардеру "каким-либо образом".

Илон Маск, его вторая жена Талула Райли и близнецы Ксавьер и Гриффин Фото: Getty Images

В отрывке из своей предстоящей биографии Маска, опубликованной в четверг в Wall Street Journal, автор Уолтер Айзексон написал, что разлад Маска с Вивиан "принес ему больше боли, чем что-либо в его жизни после младенческой смерти его первенца Невады", который умер через 10 недель из-за синдрома внезапной детской смерти.

По словам Айзексона, миллиардер был "в целом оптимистичен", когда впервые узнал о трансгендерном переходе своего ребенка, но все изменилось, когда Вивиан, которую также называют Дженной, начала выражать крайние марксистские взгляды и заявила о своем намерении разорвать все связи.

"Она вышла за рамки социализма, став полной коммунисткой и думая, что любой богатый — зло", — сказал Маск автору, частично возлагая вину на Crossroads, частную школу K-12 в Санта-Монике, где годовое обучение стоит до 50 000 долларов.

Биограф сообщает, что болезненный разрыв Маска с Вивиан отчасти является причиной продолжающейся одержимости миллиардера идеологией "пробуждения", которую он рассматривает как угрозу человеческой цивилизации и послужила мотивом его покупки Twitter за 42 миллиарда долларов в прошлом году.

"Если не остановить вирус пробужденного разума, который по своей сути антинаучен, античеловечен и античеловечен, цивилизация никогда не станет многопланетной", — сказал Маск автору.

Илон Маск с сыном Х Фото: Getty Images

Хотя ранее Маск обвинял "проснувшиеся" школы в своем разладе с Вивиан, он впервые назвал прямо школу Crossroads, и обвинил ее в "промывке мозгов".

К слову, Crossroads ("Перекрестки"), была основана в 1971 году как светская школа. Изначально она была связана с епископальной церковью Св. Августина у моря в Санта-Монике. После заведение превратилось в престижную академию для следующего поколения голливудских звезд.

Среди выпускников "Перекрестков" множество знаменитостей, таких как Зои Дешанель, Джона Хилл, Джек Блэк, Кейт Хадсон и Гвинет Пэлтроу.

Джек Куэйд, сын актеров Мэг Райан и Денниса Куэйда и сам восходящая звезда Голливуда, также окончил школу.

Сыновья Леброна Джеймса, Бронни и Брайс, также посещали Crossroads, прежде чем переехать в Сьерра-Каньон для участия в баскетбольной программе этой школы.

"Мы верим, что уникальность детей проявляется в самом их существовании и что обязанность школы – способствовать развитию у них врожденного чувства тайны и радости жизни", – говорится в философском заявлении школы.

Как вспоминала одна из выпускниц Crossroads: "Все студенты посещали курс под названием "Жизненные навыки", который, по сути, представляет собой групповую терапию. Там мы говорили о наших чувствах так, будто они так же важны, как теорема Пифагора".

Напомним, всего у Маска девять детей, в том числе пятеро от первой жены Джастин Уилсон, двое от бывшей девушки Граймс и двое от руководителя Neuralink Шивон Зилис.