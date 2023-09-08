Граймс утверждает, что Илон Маск не дает ей видеться с сыном

Бывшая девушка Илона Маска Граймс "умоляет" миллиардера позволить ей увидеться с их трехлетним сыном Х.

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35-летняя Клэр Буше, более известная, как Граймс, обвинила отца своих детей, миллиардера Илона Маска в том, что он разлучил ее с сыном Х. Миллиардер часто появляется с сыном на публике. Об этом пишет Daily Mail.

У Граймс, двое детей от миллиардера SpaceX – сын X AE A-XII, которого родители зовут просто Х. И дочь Экса Дарк Сидерель, которую зовут просто Y. Девочка родилась от суррогатной матери в декабре 2021 года.

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Граймс обвинила отца своих детей в том, что он "разбил ее семью на части", и сказала, что мать его близнецов, его сотрудница, директор Neuralink, Шивон Зилис, заблокировала ее в соцсетях.

Пост биографа Маска и сообщение Граймс Фото: Twitter Walter Isaacson

Судя по скриншотам уже удаленного твита (под фотографией Маска и двух детей, которых он делит с Зилис), Граймс написала: "Скажите Шивон, чтобы она разблокировал меня, и скажите Илону, чтобы он позволил мне увидеться с моим сыном, или, пожалуйста, ответьте моему адвокату. До этого момента мне даже не разрешали увидеть фотографии этих детей, несмотря на то, что ситуация полностью разбила мою семью".

Твит впоследствии был удален, но был повторен под новым изображением Маска и близнецов, которых ему родила Шивон.

Илон Маск с ребенком от Шивон Зилис Фото: Twitter Walter Isaacson

Илон Маск, Шивон Зилис и их близнецы Фото: Twitter Walter Isaacson

Близнецы, Страйдер и Азур, родились в ноябре 2021 года, всего за несколько недель до того, как у Маска и Граймс родилась дочь.

Сложная личная жизнь Маска включала три брака и три развода, в том числе два брака с одной и той же женщиной – актрисой Талулой Райли. Также у него есть девять детей. Десятый – его первенец Невада, умер в младенчестве.

Илон начал встречаться с Граймс в апреле 2018 года и эксцентричная пара попала в заголовки газет, когда в следующем месяце они дебютировали на красной дорожке Met Gala .

Несмотря на серию расставаний и воссоединений, в мае 2020 года у пары родился первый сын X AE A-XII.

Илон Маск с сыном Х Фото: Twitter Elon Musk

Их второй ребенок Экса Дарк Сидеэль, которого зовут Y, родился от суррогатной матери в декабре 2021 года.

Шивон Зилис, родившаяся в Онтарио, Канада, познакомилась с Маском через OpenAI, некоммерческую организацию по исследованиям и внедрению искусственного интеллекта, соучредителем которой Маск стал в 2015 году.

В 2015 году Зилис вошла в список Forbes "30 до 30" в категории венчурного капитала, а в 2017 году присоединилась к компании Маска Neuralink, занимающейся мозговыми чипами, в качестве директора по операциям и специальным проектам.

Фотография Маска, Зилис и близнецов, опубликованная биографом Маска Уолтером Айзексоном, была сделана в доме Зилис в Остине, штат Техас.