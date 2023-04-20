Илон Маск показал подросшего сына от певицы Граймс на конференции в Майами

Всего у Илона Маска девять детей, но к двухлетнему X AE A-XII у него явно особые чувства.

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Илон Маск появился на конференции в отеле Fontainebleau в Майами в компании своего двухлетнего сына X AE A-XII от певицы Граймс. Об этом пишет Daily Mail.

Маск вывел своего сына на сцену под аплодисменты всех собравшихся, а мальчик чувствовал себя вполне комфортно, наслаждаясь вниманием и своим печеньем.

Илон Маск с сыном посетил пресс-коференцию в Майами

У миллиардера девять детей от трех женщин. Но странные имена носят только его дети от Граймс. Полное имя сына, родившегося в 2020 году — X AE A-XII "Экс Эш Э Двенадцать" (Ex Ash A Twelve), но родители зовут его просто Х.

Также у пары есть общая дочь по имени Exa Dark Sideræl, рожденная от суррогатной матери в декабре 2021 года. Ее имя звучит, как Экса Дарк Сидерель, но они называют ее Y.

Маска критиковали за то, что он дал настолько странные имена своим детям, но ему, похоже, все равно. Однако своего сына от Граймс он явно выделяет среди прочих детей. Малыш часто появляется на фото в его Twitter, Маск обсуждает его с комментаторами и часто берет с собой на работу.

Илон Маск с сыном посетил пресс-коференцию в Майами

Личная жизнь Маска всегда бурно обсуждалась таблоидами, а основатель Space X в последнее время пережил серию разводов и громких отношений.

Известно, что от первой жены Джастин Уилсон у него пятеро детей. Их первенец Невада трагически скончался в младенчестве. После у пары родились близнецы Гриффин и Ксавье, а также тройняшки Кай, Саксон и Дамиан. Все пятеро детей были зачаты с помощью ЭКО.

Пара развелась в 2008 году, и Маск начал встречаться с британской актрисой Талулой Райли. Пара поженилась в 2010, но развелась уже через два года и Талула получила при расставании 16 миллионов долларов. Потом они снова поженились и снова развелись, в этот раз уже навсегда.

После у Маска были отношения с бывшей женой Джонни Деппа Эмбер Херд. Причем инсайдеры рассказывали, что миллиардер буквально преследовал ее, а потом тяжело переживал их расставание.

Затем он начал встречаться с певицей Граймс в апреле 2018 года, и эксцентричная пара попала в заголовки, когда они дебютировали на красной ковровой дорожке на Met Gala в следующем месяце.

А в ноябре 2021 года Илон Маск тайно стал отцом близнецов. Мать малышей – Шивон Зилис, исполнительный директор проекта его компании Neuralink.

А сын Маска по имени Ксавьер, подал документы в суд, желая сменить пол, имя и фамилию. Он заявил, что не хочет иметь ничего общего со своим отцом и что теперь его зовут Вивиан.