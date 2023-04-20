Ілон Маск показав сина від співачки Граймс на конференції в Маямі

Всього у Ілона Маска дев'ять дітей, але до дворічного X AE A-XII у нього явно особливі почуття.

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Ілон Маск з'явився на конференції в готелі Fontainebleau у Маямі у компанії свого дворічного сина X AE A-XII від співачки Граймс. Про це пише Daily Mail.

Маск вивів свого сина на сцену під оплески всіх присутніх, а хлопчик почував себе цілком комфортно, насолоджуючись увагою та своїм печивом.

Ілон Маск із сином відвідав прес-конференцію в Маямі

У мільярдера дев'ятьох дітей від трьох жінок. Але дивні імена носять лише діти від Граймс. Повне ім'я сина, який народився в 2020 році — X AE A-XII "Екс Еш Е Дванадцять" (Ex Ash A Twelve), але батьки звуть його просто Х.

Також у пари є спільна дочка на ім'я Exa Dark Sideræl, народжена від сурогатної матері у грудні 2021 року. Її ім'я звучить як Екса Дарк Сідерель, але вони називають її Y.

Маска критикували за те, що він дав такі дивні імена своїм дітям, але йому, схоже, однаково. Проте свого сина від Граймс він явно виділяє серед інших дітей. Маля часто з'являється на фото в його Twitter, Маск обговорює його з коментаторами та часто бере на роботу.

Ілон Маск із сином відвідав прес-конференцію в Маямі

Особисте життя Маска завжди бурхливо обговорювалася таблоїдами, а засновник Space X останнім часом пережив серію розлучень та гучних стосунків.

Відомо, що від першої дружини Джастін Вілсон має п'ятеро дітей. Їхній первісток Невада трагічно помер у дитинстві. Потім у пари народилися близнюки Гріффін і Ксав'є, а також трійнята Кай, Саксон і Даміан. Усіх п'ятеро дітей було зачато за допомогою ЕКЗ.

Пара розлучилася у 2008 році, і Маск почав зустрічатися з британською актрисою Талулою Райлі. Пара одружилася у 2010, але розлучилася вже за два роки й Талула отримала при розлученні 16 мільйонів доларів. Потім вони знову одружилися і знову розлучилися, цього разу вже назавжди.

Після Маска були стосунки з колишньою дружиною Джонні Деппа Ембер Херд. Причому інсайдери розповідали, що мільярдер буквально переслідував її, а потім тяжко переживав їхнє розставання.

Потім він почав зустрічатися зі співачкою Граймс у квітні 2018 року, і ексцентрична пара потрапила до заголовків, коли вони дебютували на червоній килимовій доріжці на Met Gala наступного місяця.

А в листопаді 2021 року Ілон Маск таємно став батьком близнюків. Мати малюків – Шивон Зіліс, виконавчий директор проєкту компанії Neuralink.

А син Маска на ім'я Ксав'єр подав документи до суду, бажаючи змінити стать, ім'я та прізвище. Він заявив, що не хоче мати нічого спільного зі своїм батьком і тепер його звуть Вівіан.