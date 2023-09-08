Граймс стверджує, що Ілон Маск не дає їй бачитися із сином

Колишня дівчина Ілона Маска Граймс "благає" мільярдера дозволити їй побачитися з їхнім трирічним сином Х.

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35-річна Клер Буше, більш відома, як Граймс, звинуватила батька своїх дітей, мільярдера Ілона Маска, у тому, що він розлучив її із сином Х. Мільярдер часто з'являється із сином на публіці. Про це пише Daily Mail.

У Граймс двоє дітей від мільярдера SpaceX — син X AE A-XII, якого батьки звуть просто Х. І дочка Екса Дарк Сідерель, яку звуть просто Y. Дівчинка народилася від сурогатної матері в грудні 2021 року.

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Граймс звинуватила батька своїх дітей у тому, що він "розбив її сім'ю на частини", і сказала, що мати його близнюків, його співробітниця, директорка Neuralink, Шивон Зіліс, заблокувала її в соцмережах.

Пост біографа Маска і повідомлення Граймс Фото: Twitter Walter Isaacson

Судячи зі скріншотів уже видаленого твіту (під фотографією Маска і двох дітей, яких він ділить із Зіліс), Граймс написала: "Скажіть Шивон, щоб вона розблокувала мене, і скажіть Ілону, щоб він дозволив мені побачитися з моїм сином, або, будь ласка, дайте відповідь моєму адвокату. До цього моменту мені навіть не дозволяли побачити фотографії цих дітей, незважаючи на те, що ситуація повністю розбила мою сім'ю".

Твіт згодом було видалено, але його було повторено під новим зображенням Маска і близнюків, яких йому народила Шивон.

Ілон Маск із дитиною від Шивон Зіліс Фото: Twitter Walter Isaacson

Ілон Маск, Шивон Зіліс та їхні близнюки Фото: Twitter Walter Isaacson

Близнюки, Страйдер і Азур, народилися в листопаді 2021 року, всього за кілька тижнів до того, як у Маска і Граймс народилася дочка.

Складне особисте життя Маска включало три шлюби і три розлучення, зокрема два шлюби з однією і тією самою жінкою — актрисою Талулою Райлі. Також у нього є дев'ять дітей. Десятий — його первісток Невада, помер у дитинстві.

Ілон почав зустрічатися з Граймс у квітні 2018 року й ексцентрична пара потрапила в заголовки газет, коли наступного місяця вони дебютували на червоній доріжці Met Gala .

Незважаючи на серію розставань і возз'єднань, у травні 2020 року в пари народився перший син X AE A-XII.

Ілон Маск із сином Х Фото: Twitter Elon Musk

Їхня друга дитина Екса Дарк Сідеель, яку звуть Y, народилася від сурогатної матері в грудні 2021 року.

Шивон Зіліс, яка народилася в Онтаріо, Канада, познайомилася з Маском через OpenAI, некомерційну організацію з досліджень і впровадження штучного інтелекту, співзасновником якої Маск став 2015 року.

У 2015 році Зіліс увійшла до списку Forbes "30 до 30" у категорії венчурного капіталу, а в 2017 році приєдналася до компанії Маска Neuralink, що займається мозковими чіпами, як директор з операцій і спеціальних проєктів.

Фотографію Маска, Зіліс і близнюків, опубліковану біографом Маска Волтером Айзексоном, було зроблено в будинку Зіліс в Остіні, штат Техас.