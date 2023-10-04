Бывшая жена Илона Маска Клер Буше подала против него иск в суд, — СМИ

Миллиардер Илон Маск оказался в эпицентре скандала. Певица Граймс заявила, что бывший муж запрещает ей видеться с младшим сыном.

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Бывшая жена Илона Маска канадская певица Клер Елис Буше, известная как Grimes, обратилась в суд, чтобы решить вопрос опеки над детьми. Запроса на алименты она пока не подавала, сообщает Page Six.

Фото: Elon Musk/Twitter

После того, как у пары родился еще один ребенок от суррогатной матери, появились новости о натянутых отношениях между ними. По словам Клер, бывший муж запрещает ей видеться с младшим сыном.

Похоже, что найти общий язык с Илоном Маском Буше не удалось, так что она 29 сентября подала в суд Калифорнии "ходатайство об установлении родительских отношений". Однако пока основатель Tesla никак не отреагировал на эту информацию.

35-летняя Граймс и 52-летний Маск начали встречаться в 2018 году. Они несколько раз разрывали отношения и снова сходились, а их роман длился до 2021 года. Певица рассказывала, после расставания, что они поддерживают хорошие отношения и по-прежнему любят друг друга.

Первенц, сын по имени X Æ A-Xii, родился в мае 2020 года, а в декабре 2021 года, благодаря суррогатной матери, появилась дочь Экза Дарк Сидеэль , также известная как Y. В сентябре этого года стало известно, что у бывших супругов также родился сын Techno Mechanicus, или просто Тау, рождение которого они долгое время держали в тайне.

Напомним, Фокус писал, что один из сыновей Маска от первой жены Джастин Уилсон заявил, что не хочет иметь ничего общего со своим отцом.