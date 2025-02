Сильно образилася: чому мати 13-ї дитини Ілона Маска публічно розповіла про їхній зв'язок

Затята прихильниця Трампа Кайлі Кремер звинувачує Ешлі Сент-Клер у корисливості та бажанні витягнути з Ілона Маска побільше грошей.

26-річна Ешлі Сент-Клер, яка стверджує, що є матір'ю 13-ї дитини техномагната Ілона Маска, заявила, що розповіла світові про їхній зв'язок, бо мільярдер не привітав її з Днем святого Валентина та проігнорував її, пише Daily Mail.

У соцмережі вона зазначила, що намагалася спілкуватися з Ілоном протягом останніх кількох днів, але він їй нічого не відповів.

Натомість Маск із задоволенням позував із Шивон Зіліс, матір'ю його двох дітей, яку він разом з їхніми нащадками та сином від Граймс привів на зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Шивон Зіліс прийшла з трьома дітьми від Маска на зустріч із Моді Фото: Getty Images

Сент-Клер повідомила світу, що вона народила дитину від Маска, в пості на День святого Валентина, заявивши, що вона була змушена розкрити свій секрет через "таблоїдні ЗМІ", які розслідують її особисте життя. Однак, за словами її знайомої, яка знала про народження малюка від Ілона ще кілька місяців тому, справжньою причиною вчинку матері двох дітей були розбіжності з мільярдером.

"Схоже, вона не отримала того, чого хотіла, була схвильована і ображена в День святого Валентина і вирішила виставити своє безумство на ганку, думаючи, що люди будуть співчувати їй як "жертві" могутнього, багатого чоловіка", — написала на X активістка Трампа Кайлі Кремер, директорка групи MAGA Women for America First. Вона зазначила, що після скарги на нав'язливі ЗМІ Сент-Клер дала інтерв'ю New York Post, що завершилося фотосесією в її квартирі на Мангеттені.

"Ешлі буквально виставила своє безумство на ґанку і запросила ЗМІ це зафіксувати. Мама просто влаштувала істерику, тому що намагалася викликати реакцію в тата", — додала Кремер у коментарях.

Вона вважає, що Сент-Клер образилася на те, що Маск віддав перевагу іншій жінці, маючи на увазі Зіліс та її дітей.

Кайлі додала, що знайома з Ешлі, і вважає, що "у пеклі немає люті, як у ображеної жінки...".

Пізніше Кремер заявила, що Сент-Клер хоче витягнути якомога більше грошей із Маска.

"Ми не схожі на демократів, які просто підставляють іншу щоку, як вони роблять із Хантером Байденом і його сім'єю, що продовжують заперечувати його доньку, яка народилася внаслідок інтрижки, і його величезну проблему з наркотиками. Річ не в дитині... Нікого не хвилює, чи є у них позашлюбна дитина. Може, когось і хвилює, але я вважаю, що це не наша справа. Дитина невинна у всьому цьому. Питання в тому, як все це сталося, і в явних прихованих мотивах, які були/є у Ешлі", — свідчить її гнівний твіт.

За інформацією представника дівчини, Брайана Глікліха, Сент-Клер і Маск "у приватному порядку працювали над створенням угоди про виховання своєї дитини протягом деякого часу". Він також розкритикував слова Кремер про Ешлі, нагадавши, що багато років тому його клієнтка розкритикувала Кайлі, і та затаїла на неї образу, яку виплеснула тепер.

"Міс Кремер також перепостила фейковий і дискредитований пост про те, що дитина Ешлі була генетично модифікована за допомогою технології CRISPR. Найближчими тижнями з'явиться багато фактичного матеріалу, і різноманітні вигадки та галюцинації тих, у кого є плани, будуть повністю і по-справжньому дискредитовані", — зазначив він.

Поки Маск нібито ігнорувала неодноразові звернення Сент-Клер у День святого Валентина, що розлютило її, Зіліс опублікувала фотографію себе з двома своїми дітьми від Маска з підписом "Маленькі улюбленці всього мого життя".

Ілон відповів усміхненим емодзі з сердечками любові, а Зіліс поставила емодзі у вигляді червоного серця. Навіть Мей Маск, мати техномагната, прокоментувала фото трьома рожевими і червоними емодзі у вигляді сердечок.

Ешлі Сент-Клер трохи більше року тому переїхала в розкішну квартиру на Мангеттені на вершині висотної будівлі, яку часто відвідують знаменитості. За словами місцевих жителів, вартість проживання в ній становить від $12 000 до $15 000 доларів. За словами сусідів, у дівчини є щонайменше одна постійна няня — жінка, яка раніше доглядала за дітьми Мераї Кері. Вони також упевнені, що високий рівень життя дівчини їй забезпечує Маск, оскільки вона не змогла б собі дозволити подібні витрати.

Раніше Фокус писав, що Ілон Маск купив величезний маєток у Техасі за $35 млн для своїх дітей.