Сильно обиделась: почему мать 13-го ребенка Илона Маска публично рассказала об их связи

Ярая сторонница Трампа Кайли Кремер обвиняет Эшли Сент-Клер в корыстливости и желании вытянуть из Илона Маска побольше денег.

26-летняя Эшли Сент-Клер, которая утверждает, что является матерью 13-го ребенка техномагната Илона Маска, заявила, что рассказала миру об их связи потому, что миллиардер не поздравил ее с Днем святого Валентина и проигнорировал ее, пишет Daily Mail.

В соцсети она заявила, что пыталась общаться с Илоном в течение последних нескольких дней, но он ей ничего не ответил.

Вместо этого Маск с удовольствием позировал с Шивон Зилис, матерью его двоих детей, которую он вместе с их отпрысками и сыном от Граймс привел на встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Шивон Зилис пришла с тремя детьми от Маска на встречу с Моди Фото: Getty Images

Сент-Клер сообщила миру, что она родила ребенка от Маска, в посте на День святого Валентина, заявив, что она была вынуждена раскрыть свой секрет из-за "таблоидных СМИ", которые расследуют ее личную жизнь. Однако, по словам ее знакомой, которая знала о рождении малыша от Илона еще несколько месяцев назад, настоящей причиной поступка матери двоих детей было разногласие с миллиардером.

"Похоже, она не получила того, чего хотела, была взволнована и обижена в День святого Валентина и решила выставить свое безумие на крыльце, думая, что люди будут сочувствовать ей как "жертве" могущественного, богатого мужчины", — написала на X активистка Трампа Кайли Кремер, директор группы MAGA Women for America First. Она отметила, что после жалобы на навязчивые СМИ Сент-Клер дала интервью New York Post, завершившееся фотосессией в ее квартире на Манхэттене.

"Эшли буквально выставила свое безумие на крыльце и пригласила СМИ это запечатлеть. Мама просто устроила истерику, потому что пыталась вызвать реакцию у папы", – добавила Кремер в комментариях.

Она считает, что Сент-Клер обиделась на то, что Маск предпочел ей другую женщину, имея в виду Зилис и ее детей.

Кайли добавила, что знакома с Эшли и считает, что "в аду нет ярости, как у отвергнутой женщины…".

Позже Кремер заявила, что Сент-Клер хочет вытянуть побольше денег из Маска.

"Мы не похожи на демократов, которые просто подставляют другую щеку, как они делают с Хантером Байденом и его семьей, продолжающими отрицать его дочь, которая родилась в результате интрижки, и его огромную проблему с наркотиками. Дело не в ребенке… Никого не волнует, есть ли у них внебрачный ребенок. Может, кого-то и волнует, но я считаю, что это не наше дело. Ребенок невиновен во всем этом. Вопрос в том, как все это произошло, и в явных скрытых мотивах, которые были/есть у Эшли", – гласит ее гневнй твит.

По информации представителя девушки, Брайана Гликлиха, Сент-Клер и Маск "в частном порядке работали над созданием соглашения о воспитании своего ребенка в течение некоторого времени". Он также раскритиковал слова Кремер об Эшли, напомнив, что много лет назад его клиентка раскритиковала Кайли, и та затаила на нее обиду, которую выплеснула теперь.

"Мисс Кремер также перепостила фейковый и дискредитированный пост о том, что ребенок Эшли был генетически модифицирован с помощью технологии CRISPR. В ближайшие недели появится много фактического материала, и различные выдумки и галлюцинации тех, у кого есть планы, будут полностью и по-настоящему дискредитированы", – отметил он.

Пока Маск якобы игнорировала неоднократные обращения Сент-Клер в День святого Валентина, что привело ее в ярость, Зилис опубликовала фотографию себя с двумя своими детьми от Маска с подписью "Маленькие любимцы всей моей жизни".

Илон ответил улыбающимся эмодзи с сердечками любви, а Зилис поставила эмодзи в виде красного сердца. Даже Мэй Маск, мать техномагната, прокомментировав фото тремя розовыми и красными эмодзи в виде сердечек.

Эшли Сент-Клер чуть больше года назад переехала в роскошную квартиру на Манхэттене на вершине высотного здания, которое часто посещают знаменитости. По словам местных жителей, стоимость проживания в ней составляет от $12 000 до $15 000 долларов. По словам соседей, у девушки есть как минимум одна постоянная няня — женщина, которая раньше присматривала за детьми Мэрайи Кэри. Они также уверены, что высокий уровень жизни девушки ей обеспечивает Маск, поскольку она не смогла бы себе позволить подобные траты.

