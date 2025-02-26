"Припиніть!": Граймс знову звернулася до Ілона Маска публічно через їхнього сина

Співачка не в захваті від того, що Ілон Маск зробив її сина публічною особою і постійно бере його із собою на заходи.

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Канадська співачка Граймс, мати трьох дітей техномагната Ілона Маска, знову звернулася до нього публічно, не зумівши домогтися особистої розмови. У новому інтерв'ю Time вона попросила мільярдера і "всіх інших" припинити публікувати фото її маленького сина на ім'я Екс Еш Ей-Твелв.

У бесіді журналісти запитали її про те, як вона стала частіше використовувати соціальні мережі і як реагувати на дії свого колишнього партнера.

"Це було схоже на "Граймс критикує", "Граймс висловлюється". Це як, окей, це була відповідь. Але я б дуже хотіла, щоб люди перестали публікувати фото моєї дитини скрізь. Я думаю, що слава — це те, на що ви повинні погодитися. Очевидно, все буде так, як є. Але я була б дуже, дуже вдячна за це. Я можу тільки запитати, тому я просто запитую", — сказала співачка, справжнє ім'я якої Клер Еліс Буше.

Минулого тижня співачка через Х повідомила Маску про те, що здоров'я одного з трьох їхніх дітей у серйозній небезпеці, і йому загрожує довічна інвалідність. Вона просила його зв'язатися з нею, щоб вирішити це питання. Про якого з трьох дітей ідеться — не уточнюють. У Граймс є чотирирічний син X Æ A-12, трирічна Екса і дворічний Техно.

Граймс зі старшим сином та Ілоном Маском Фото: Юсаку Маесава

Клер раніше боролася з генеральним директором Tesla і SpaceX за опіку над своїми дітьми. Буквально минулого тижня вона публічно висловила своє роздратування тим, що Маск вивів їхнього сина X на загальний огляд на пресконференції в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом.

Маск став близьким радником президента США, очоливши масштабні зусилля зі скорочення витрат і скорочення федерального уряду.

Побачивши сина в Овальному кабінеті, Граймс насварила свого колишнього коханого в соціальних мережах і сказала: "Він не повинен з'являтися на публіці в такому вигляді. Я цього не бачила, спасибі, що попередили мене. Але я рада, що він був ввічливий".

У листопаді минулого року співачка зізналася, що вона вже рік веде судову тяганину з Маском за опіку, протягом якої вона нібито не бачила одного зі своїх дітей протягом п'яти місяців. Ілон подав до суду на опіку над дітьми, яких він ділить із Граймс у Техасі, де розташована штаб-квартира його бізнесу.

Буше відповіла зустрічним позовом, подавши "клопотання про встановлення батьківських стосунків" до суду Каліфорнії, що зазвичай розглядається як перший крок у позові про опіку для неодружених батьків. Вона стверджувала, що Маск позбавляв її доступу до її дітей і навіть не давав їм бачитися з невиліковно хворою бабусею по материнській лінії.

Секретар округу Тревіс підтвердив, що спір у Техасі було врегульовано, але відмовився надати додаткові подробиці. Граймс заявила, що це випробування ледь не зробило її "банкрутом" і не дало їй змоги створювати нову музику.

Раніше Фокус писав, за що мати 13-ї дитини Ілона Маска образилася на нього.