Королевский люкс на целый этаж: где Си Цзиньпин поселил Трампа

Предполагается, что Трамп во время своего визита в Пекин будет проживать в королевском люксе отеля Four Seasons Hotel Beijing, в котором есть личный лифт и телескоп для любования городом.

В китайской столице были усилены меры безопасности, эвакуированы гостиничные номера и закрыты станции метро перед визитом Дональда Трампа, пишет South China Morning Post.

В Китае Трампа приняли с размахом

Официально не сообщалось, где живет Трамп, но в отеле Four Seasons Hotel Beijing начали устанавливать дополнительное оборудование для досмотра еще за несколько дней до его визита. И его президентский лимузин "Зверь" приехал именно туда, после того, как самолет Трампа приземлился. СМИ сообщают, что президент США проживает в отеле "Четыре сезона", в королевском люксе, который занимает целый 27-этаж и имеет площадь 730 квадратных метров.

В нем есть терраса площадью 250 квадратных метров, телескоп, из которого можно наслаждаться видом на Пекин, обеденный стол на 16 человек, главная спальня и две гостевые спальни.

Его делегация разместилась в расположенном неподалеку отеле Kempinski Hotel Beijing Yansha Centre. Номера в этих двух отелях были недоступны для бронирования со вторника по четверг .

Отель Four Seasons Beijing открылся в 2012 году и расположен всего в 700 метрах от посольства США. Во время своего визита в Китай в 2017 году Трамп останавливался в отеле St Regis Beijing, открытом в 1997 году.

У отеля, где поселили Трампа, собралась целая толпа Фото: Соцсети

К слову, президент Франции Эммануэль Макрон в 2023 году останавливался в отеле Kempinski Hotel Beijing Yansha Centre.

Сотрудник отеля сообщил, что рестораны и кондитерская отеля "Четыре сезона" прекратили работу после полудня во вторник, и многим сотрудникам отеля предоставили трехдневный отпуск.

Во вторник утром отель Four Seasons начал установку дополнительного оборудования для досмотра пассажиров и разместил защитную ширму с высокой плотностью покрытия у главного входа.

К полудню вторника у обоих отелей были введены ограничения движения, ограничивающие поток автомобилей и пешеходов. Вооруженные полицейские дежурили перед главными входами в оба заведения.

К полудню вторника также была перекрыта служебная дорога к западу от отеля Four Seasons. Вдоль дороги выстроились полицейские машины и автобусы, а также грузовики, предположительно принадлежащие американской делегации. Полицейские с собаками проводили проверку транспортных средств.

Станция Лянмацяо, ближайшая к двум отелям, оставалась открытой. Однако во вторник у нескольких входов на станцию ​​дежурили вооруженные полицейские, которые проверяли документы пассажиров — стандартная практика в Пекине во время крупных мероприятий.

Согласно опубликованному Белым домом маршруту, в четверг днем ​​Трамп посетил Храм Неба вместе с Си Цзиньпином. Храм Неба служил местом проведения императорских жертвоприношений во времена династий Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911).

Дональду Трампу показали Храм неба Фото: Xinhua

Администрация Храма Неба объявила, что территория будет закрыта для посещения со вторника по четверг.

С начала этого месяца в Пекинском международном аэропорту "Столица" приземлилось несколько транспортных самолетов C-17 для доставки грузов, включая оборудование для обеспечения безопасности, технику Секретной службы США и средства связи.

Также стало известно, что делегацию США готовили к визиту в Пекин, подав китайские блюда на борту президентского самолета: спринг роллы, печенья с пожеланиями и лапшу с овощами и говядиной.

А на официальном приеме в Пекине президента США кормили уже более изысканно. Известно, что Трамп предпочитает фастфуд, но подали ему, среди прочего, утку по-пекински, медузу и паровые булочки со свининой.

Также стало известно, что Илон Маск, который прилетел с Трампом в Пекин, взял с собой своего сына Х.