Подали китайские деликатесы: для Трампа на банкете в Пекине составили "особое" меню

В Пекине на государственном банкете для президента США Дональда Трампа подали блюда, подобранные с учетом его вкусовых предпочтений. Среди них — пекинская утка, лобстер в томатном супе и хрустящие говяжьи ребрышки.

Об этом сообщило американское издание CNN.

По данным журналистов, на ужине, который устроил лидер Китая Си Цзиньпин, гостям подали подборку китайских деликатесов, часть из которых адаптировали под "известные привередливые вкусы" американского президента.

В меню государственного банкета вошли "лобстер в томатном супе", "хрустящие говяжьи ребрышки", "пекинская утка", "тушеные сезонные овощи", "лосось, медленно приготовленный в горчичном соусе" и "жареная булочка со свининой".

CNN отмечает, что пекинская утка считается главным блюдом китайской столицы, а жареная булочка со свининой является популярным блюдом для завтрака в юго-восточных регионах Китая, в частности в Шанхае.

На десерт гостям предложили "пирожное в форме морской ракушки", тирамису, а также ассорти из фруктов и мороженое.

Трамп в Китае — что будут обсуждать и какую программу подготовили

Ожидается, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время встречи обсудят торговые споры между США и Китаем, ситуацию вокруг Тайваня, войну на Ближнем Востоке и искусственный интеллект.

В прошлом году отношения между Вашингтоном и Пекином обострились из-за торговой войны и взаимных пошлин, однако после встречи лидеров в конце октября стороны договорились о перемирии. В то же время напряженность между странами сохраняется.

Особое внимание Трамп хочет уделить Ирану. В США ожидают, что Китай использует свое влияние на Тегеран для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Также во время переговоров могут поднять вопрос Тайваня и технологического соперничества в сфере искусственного интеллекта.

В рамках официальной части президент США 14 мая примет участие в церемонии приветствия, проведет личную встречу с Си Цзиньпином и посетит Храм Неба — одну из главных исторических достопримечательностей Пекина. Вечером лидеры побывают на государственном банкете, а на следующий день Трамп выпьет чай и пообедает с Си перед возвращением в США.

Напомним, Дональд Трамп прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом, во время которого планирует провести переговоры с Си Цзиньпином. Владимир Зеленский заявил, что ожидает обсуждения вопроса прекращения войны РФ против Украины. Ранее визит Трампа в Пекин переносили из-за сосредоточения Вашингтона на войне в Иране.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп прибыл в Китай вместе с руководителями крупнейших технологических компаний. Среди них — Илон Маск и Тим Кук.