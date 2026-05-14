Подали китайські делікатеси: для Трампа на банкеті в Пекіні склали "особливе" меню

У Пекіні на державному банкеті для президента США Дональда Трампа подали страви, підібрані з урахуванням його смакових уподобань. Серед них — пекінська качка, лобстер у томатному супі та хрусткі яловичі реберця.

Про це повідомило американське видання CNN.

За даними журналістів, на вечері, яку влаштував лідер Китаю Сі Цзіньпін, гостям подали добірку китайських делікатесів, частину з яких адаптували під “відомі вибагливі смаки” американського президента.

У меню державного банкету увійшли “лобстер у томатному супі”, “хрусткі яловичі реберця”, “пекінська качка”, “тушковані сезонні овочі”, “лосось, повільно приготований у гірчичному соусі” та “смажена булочка зі свининою”.

CNN зазначає, що пекінська качка вважається головною стравою китайської столиці, а смажена булочка зі свининою є популярною стравою для сніданку в південно-східних регіонах Китаю, зокрема у Шанхаї.

На десерт гостям запропонували “тістечко у формі морської мушлі”, тірамісу, а також асорті з фруктів і морозиво.

Трамп у Китаї — що обговорюватимуть і яку програму підготували

Очікується, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпін під час зустрічі обговорять торговельні суперечки між США та Китаєм, ситуацію навколо Тайваню, війну на Близькому Сході та штучний інтелект.

Минулого року відносини між Вашингтоном і Пекіном загострилися через торговельну війну та взаємні мита, однак після зустрічі лідерів наприкінці жовтня сторони домовилися про перемир’я. Водночас напруженість між країнами зберігається.

Особливу увагу Трамп хоче приділити Ірану. У США очікують, що Китай використає свій вплив на Тегеран для деескалації конфлікту на Близькому Сході. Також під час переговорів можуть порушити питання Тайваню та технологічного суперництва у сфері штучного інтелекту.

У рамках офіційної частини президент США 14 травня візьме участь у церемонії вітання, проведе особисту зустріч із Сі Цзіньпіном і відвідає Храм Неба — одну з головних історичних пам’яток Пекіна. Увечері лідери побувають на державному банкеті, а наступного дня Трамп вип’є чай і пообідає із Сі перед поверненням до США.

Нагадаємо, Дональд Трамп прибув до Китаю з дводенним державним візитом, під час якого планує провести переговори із Сі Цзіньпіном. Володимир Зеленський заявив, що очікує обговорення питання припинення війни РФ проти України. Раніше візит Трампа до Пекіна переносили через зосередження Вашингтона на війні в Ірані.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп прибув до Китаю разом із керівниками найбільших технологічних компаній. Серед них — Ілон Маск і Тім Кук.