Закритий для інших лідерів: Сі показав Трампу сад біля Забороненого міста

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін провів президента Сполучених Штатів Дональда Трампа територією закритого комплексу Чжуннаньхай у центрі Пекіна. Під час прогулянки Сі наголосив, що іноземних гостей в цю частину урядового кварталу запрошують украй рідко.

Після переговорів щодо торгівлі, Тайваню та Ірану, в останні години саміту Сі Цзіньпін продемонстрував Дональду Трампу багатовікові дерева в огородженому пекінському комплексі, повідомило інформаційне агентство Reuters 15 квітня.

Колишній імператорський сад, де зараз розташовані будівлі правлячої Комуністичної партії та Державної ради (кабінет міністрів Китаю), знаходиться поруч зі знаменитою пам'яткою Пекіну – Забороненим містом, та біля площі Тяньаньмень.

"Дозвольте мені сказати, що всім деревам з цього боку понад 200–300 років. Там є деякі, яким понад 400 років. В інших місцях саду також є тисячолітні дерева", — сказав Сі через перекладача, вказуючи на високі стовбури.

Трамп висловив здивування тим, що деяким деревам по 1000 років та відповів: "Вони живуть так довго?".

Також Трамп запитав Сі, чи приймали в комплексі також інших іноземних лідерів.

"Дуже рідко. Спочатку ми зазвичай не проводили тут дипломатичні заходи. Навіть після того, як ми почали їх проводити, це все ще відбувається надзвичайно рідко. Наприклад, Путін тут був", – відповів Сі.

Потім він запросив Трампа доторкнутися до 280-річного дерева.

"Добре. Мені подобається", – відповів Трамп.

Цей момент дав рідкісну можливість побачити неформальну взаємодію між главами держав.

